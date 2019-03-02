В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции
По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью
Партию зараженных помидоров из Турции весом 11,8 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.
Специалисты выявили и задержали зараженную партию в ходе фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления "Черновцы" в Черновицкой области.
Госпотребслужба направила в Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.
Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:
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