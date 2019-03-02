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В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции

Сегодня, 06:00

По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью

Фото: Pixabay
В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg Экономика По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью

Партию зараженных помидоров из Турции весом 11,8 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Специалисты выявили и задержали зараженную партию в ходе фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления "Черновцы" в Черновицкой области.

Госпотребслужба направила в Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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Тег импорт, помидоры, госпотребслужба, продукты питания

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Источник:

УНИАН

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