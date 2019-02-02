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Закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы вступил в силу: что это значит

Вчера, 11:12

Отныне фитосанитарную экспертизу смогут проводить частные лаборатории, но только с одной целью

Фото: Pixabay
Закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы вступил в силу: что это значит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/556/76c/5c555676cb8ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/556/76c/5c555676cb8ba.jpg Украина Отныне фитосанитарную экспертизу смогут проводить частные лаборатории, но только с одной целью

Сегодня, 2 февраля, в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы.

Так, принятым законом определяется, что теперь оценку рас­тительной продукции для подтверждения ее карантинной безо­пасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории. Однако последние смогут их делать только для экспорта товаров. Владелец товаров самостоятельно сможет выбрать лабораторию. Порядок проведения экспертизы должен быть урегулирован правительством. Соответствующие изменения были внесены в закон "О карантине растений".

Отмечается, что лаборатория осуществляет экспертизу товаров на экспорт с учетом фитосанитарных требований страны-импортера. Срок действия заключения фитосанитарной экспертизы составляет 14 дней. В течение этого времени собственник товара может оспорить результаты экспертизы. Повторную (или арбитражную) проверку проведет уполномоченная лаборатория.

Законом предусмотрено создание Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий. Его должна вести в электронной форме Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, ранее в Украину не пустили 20 тонн киви из Грециикоторые были заражены средиземноморской плодовой мухой. Груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Кроме того, в 2016 году в Украину не пустили 20 тонн помидоров, зараженных насекомыми. В грузе, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный, отсутствующий на территории Украины вредный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)

Ранее мы сообщали, что гигантское ядовитое растение "атаковало" Львовскую область.

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Тег закон, лаборатория, растения, экспертиза

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