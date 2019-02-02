Закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы вступил в силу: что это значит
Отныне фитосанитарную экспертизу смогут проводить частные лаборатории, но только с одной целью
Сегодня, 2 февраля, в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы.
Так, принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории. Однако последние смогут их делать только для экспорта товаров. Владелец товаров самостоятельно сможет выбрать лабораторию. Порядок проведения экспертизы должен быть урегулирован правительством. Соответствующие изменения были внесены в закон "О карантине растений".
Отмечается, что лаборатория осуществляет экспертизу товаров на экспорт с учетом фитосанитарных требований страны-импортера. Срок действия заключения фитосанитарной экспертизы составляет 14 дней. В течение этого времени собственник товара может оспорить результаты экспертизы. Повторную (или арбитражную) проверку проведет уполномоченная лаборатория.
Законом предусмотрено создание Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий. Его должна вести в электронной форме Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Напомним, ранее в Украину не пустили 20 тонн киви из Греции, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой. Груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Кроме того, в 2016 году в Украину не пустили 20 тонн помидоров, зараженных насекомыми. В грузе, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный, отсутствующий на территории Украины вредный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)
Ранее мы сообщали, что гигантское ядовитое растение "атаковало" Львовскую область.
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