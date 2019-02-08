В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата

Украинская сторона отправит в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям

Фото: Pixabay

В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d69/828/5c5d69828249b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d69/828/5c5d69828249b.jpg 2019-02-08T13:43:00+02:00 Экономика Украинская сторона отправит в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям

Фитосанитарные инспекторы запретили в среду, 6 февраля, ввоз груза листового салата весом почти 4,3 тонны на территорию Украины, информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"На таможенном посту "Тернополь – центральный" в грузе салата листового, весом 4,2975 тонны, который поступил из Польши (происхождение – Нидерланды), был обнаружен карантинный… вредный организм – западный цветочный трипс", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, зараженный груз вернули в страну-экспортер.

В Госслужбе также добавили, что направят в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов – приходятся на украинский аграрный экспорт.

Ранее пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации сообщила, что Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет – поставки этого фрукта с сентября по декабрь сезона-2018/19 превысили 90 тыс. тонн.

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