Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата

Сегодня, 13:43

Украинская сторона отправит в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям

Фото: Pixabay
В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d69/828/5c5d69828249b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d69/828/5c5d69828249b.jpg Экономика Украинская сторона отправит в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям

Фитосанитарные инспекторы запретили в среду, 6 февраля, ввоз груза листового салата весом почти 4,3 тонны на территорию Украины, информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"На таможенном посту "Тернополь – центральный" в грузе салата листового, весом 4,2975 тонны, который поступил из Польши (происхождение – Нидерланды), был обнаружен карантинный… вредный организм – западный цветочный трипс", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, зараженный груз вернули в страну-экспортер.

В Госслужбе также добавили, что направят в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов – приходятся на украинский аграрный экспорт.

Ранее пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации сообщила, что Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет – поставки этого фрукта с сентября по декабрь сезона-2018/19 превысили 90 тыс. тонн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег продукты, Польша, поставки, импорт, госпотребслужба, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине

6 февраля, 13:58

Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Без дефицита: какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году

5 февраля, 22:30

По словам специалистов, рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм