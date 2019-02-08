В Украину пытались ввезти четыре тонны зараженного салата
Украинская сторона отправит в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям
Фитосанитарные инспекторы запретили в среду, 6 февраля, ввоз груза листового салата весом почти 4,3 тонны на территорию Украины, информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"На таможенном посту "Тернополь – центральный" в грузе салата листового, весом 4,2975 тонны, который поступил из Польши (происхождение – Нидерланды), был обнаружен карантинный… вредный организм – западный цветочный трипс", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, зараженный груз вернули в страну-экспортер.
В Госслужбе также добавили, что направят в Польшу ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов – приходятся на украинский аграрный экспорт.
Ранее пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации сообщила, что Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет – поставки этого фрукта с сентября по декабрь сезона-2018/19 превысили 90 тыс. тонн.
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