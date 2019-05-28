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В Украину пытались ввезти зараженные турецкие помидоры

28 мая, 17:55

По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью

Фото: Pixabay

Партию зараженных помидоров из Турции весом 22 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Специалисты выявили и задержали эту партию 23 мая в пункте фитосанитарного контроля "Уманский" в Черкасской области.

Госпотребслужба сообщила, что направит турецкой стороне ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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Тег Турция, помидоры, госпотребслужба

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