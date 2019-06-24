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В "Укрэнерго" заявили об угрозе чрезвычайной ситуации из-за жары

24 июня, 16:54

На ТЭС уверяют, что не хватает только угля-антрацита, а марки Г – достаточно

Фото: Pixabay

Госпредприятие "Укрэнерго" сообщило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций в энергосистеме из-за сильной жары в Украине. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба предприятия.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" отметило, что при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, обеспеченные топливом блоки ТЭС.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - пояснили в компании.

В то же время, по состоянию на 24 июня запасы угля на складах тепловых электростанций ДТЭК Энерго составили 967 тыс. т угля. Все доступные к эксплуатации блоки ДТЭК находятся в работе, заявили в пресс-службе компании ДТЭК Энерго.

"На наших складах сейчас 967 тыс. т угля, в том числе марки Г – 826 тыс. т угля и марки А – 141 тыс. т угля", – сообщили в ДТЭК.

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В компании подчеркивают, что ее ТЭС полностью обеспечены углем марки Г, а по антрациту есть дефицит.

"Мы полностью обеспечены углем марки Г. По антрациту есть определенный дефицит. Компания рассматривает варианты решения проблемы – закупка угля за рубежом и переход блоков антрацитовых станций на природный газ", – сообщили в ДТЭК.

Напомним, с 1 июля в Украине должна заработать европейская модель энергетического рынка. Это еще один наш шаг в Европу, на этот раз – энергетический. Внедрить реформу хотели еще с начала двухтысячных годов. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

 

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Тег энергетика, электроэнергия, жара, Украина, чрезвычайная ситуация, Укрэнерго

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