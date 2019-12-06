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Валютные резервы Украины выросли: в Нацбанке сообщили детали

6 декабря, 15:25

Текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта

/ Фото: пресс-центр НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря составили 21,9 млрд долл., что на 0,5 млрд долл., или на 2,5% больше показателя месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, рост резервов обусловлен прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, благодаря которой регулятор выкупил 897,8 млн долл.

В то же время, правительство направило на обслуживание и погашение валютного госдолга 644,7 млн долл.

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При этом, в результате переоценки стоимость финансовых инструментов в течение месяца снизилась на 29,6 млн долл.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, а с начала года рост резервов составил 1,1 млрд долл., или 5,3%.

Новости "Сегодня" писали, что в первом квартале план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день составлял 15 млн долларов, во втором и третьем – 20 млн долларов. На четвертый квартал НБУ повысил его до 30 млн долларов.

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По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к ноябрю находились на уровне 21,40 млрд долларов.

Ранее мы предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из нашего сюжета:

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НБУ валюта межбанк резервы

Источник: Сегодня

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