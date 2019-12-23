Украина отдаст 17 миллиардов долларов: Нацбанк обнародовал график

В центральном банке рассказали, сколько Украина заплатит кредиторам в 2020 году

Нацбанк / Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгудо конца этого и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. График выплат опубликовала пресс-служба Нацбанка.

Согласно плану, правительство, НБУ, предприятия и банки за четвертый квартал 2019 года должны выплатить 4,694 млрд долларов, из которых 3,680 млрд долларов – основная сумма долга, а 1,014 млрд долларов составляют проценты.

Всего в 2020 году правительство, НБУ, предприятия и банки должны вернуть кредиторам 17,059 млрд долларов, из которых 13,060 млрд долларов – основная сумма долга, 3,999 млрд долларов – проценты.

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В следующем году пиковые выплаты приходятся на первый квартал – 5,415 млрд долларов, и на третий квартал – 5,237 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что, по мнению эксперта, ключевым фактором для стабильности гривни является ситуация на востоке страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Госбюджет на 2020 год рассчитан исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/долл., а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/долл.

Сайт "Сегодня" также сообщал о том, что в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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