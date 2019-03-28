Год "царицы полей": стоит ли ожидать от урожая кукурузы нового рекорда

Рекордные сборы кукурузы в этом году обусловлены повышением урожайности культуры, объяснили эксперты

Фото: Pixabay

Год "царицы полей": стоит ли ожидать от урожая кукурузы нового рекорда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg 2019-03-28T15:59:00+02:00 Экономика Рекордные сборы кукурузы в этом году обусловлены повышением урожайности культуры, объяснили эксперты

По итогам 2018 года Украина преодолела исторический рубеж производства зерна, что подтвердил недавно опубликованный заключительный отчет Государственной службы статистики. Характерно, что половину урожая составила кукуруза.

"Таких показателей удалось достигнуть за счет увеличения урожайности кукурузы – с 5,4 т/га в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) до 7,7 т/га в 2018/2019 МГ. В результате, производство кукурузы выросло с 24 млн тонн в 2017/2018 МГ до 35 млн тонн в 2018/2019 МГ", – отметили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Существенное увеличение урожайности аналитики УЗА объясняют благоприятными погодными условиями.

Фото: Сегодня

Там ожидают неплохого результата от кукурузы и в 2019/2020 МГ. При этом посевные площади останутся на нынешнем уровне – около 4,6 млн га.

"Возможно уменьшение производства кукурузы в 2019/20 МГ до 27,4 млн тонн (в 2018/19 МГ – 35 млн тонн). Однако, сравнивая потенциальный урожай с предыдущими годами, мы можем иметь второй [по количеству] урожай кукурузы за всю историю Украины", – сообщают в пресс-службе.

Продуктивность сбора и урожайность кукурузы резко увеличилась с конца нулевых. Примерно с тех пор аграрии начали активнее выращивать эту культуру, говорят аналитики УЗА.

В целом валовой сбор урожая зерновых и масличных культур в 2019/2020 МГ в УЗА ожидают на уровне 85 млн тонн, а на экспорт Украина отправит около 48 млн тонн.

Таким образом, считают аграрии, Украина движется к преодолению более высокой планки до 2022 года – производить более 100 млн тонн зерна и экспортировать более 70 млн тонн.

Однако эксперты предупреждают: в том, что Украина засеивает площади в основном двумя культурами – кукурузой и пшеницей, – есть определенные риски. Монокультурное производство вызывает накопление вредителей и болезни почвы.

Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

Специалисты уверены: аграрный экспорт может принести Украине еще больше выгоды. Цена продуктов сильно зависит от степени их обработки, потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на реэкспорт после обработки в других странах.

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