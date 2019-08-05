/ Фото: Pixabay

Велосипеды, одежда и косметика: что покупают украинцы в сети и сколько денег тратят Анастасия Ищенко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD 2019-08-05T07:37:00+03:00 Экономика 10% всех онлайн-покупателей страны сосредоточились в Киеве

Массовый переход потребителей в онлайн давно стал трендом. Людям гораздо проще выбрать необходимый товар в интернете, нежели ездить по магазинам. Но если в Европе и США онлайн-магазины стали популярными давно, то в Украину такая тенденция пришла чуть позже. Тем не менее, рынок е-commerce в Украине ежегодно показывает ошеломляющие темпы развития, вырастая на 50-60%. Сайт "Сегодня" рассказывает, что украинцы покупают в интернете, где расположилось больше всего покупателей и какова сумма средних чеков.

E-commerce в мире и Украине

Мировой оборот интернет-торговли в 2018 г. достиг 2,8 трлн долларов, а в 2019 г. ожидается рост еще на 25%. Но несмотря на такие впечатляющие цифры, это всего 11,9% от мирового объема розничных продаж, пишет на портале Еntrepreneur основатель FE International Томас Смэйл.

Аналитический портал Statista сообщает, что в 2018 г. примерно 1,8 млрд человек по всему миру покупал товары через интернет. Такие глобальные маркетплейсы, как Alibaba, Amazon, eBay и Rakuten сгенерировали примерно 50% всех онлайн-продаж. Ожидается, что до 2021 г. онлайн-продажи вырастут до 4,8 трлн долл.

Данных по Украине за 2019 г. пока нет. Но если в 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, то в 2017 г. его размер достиг 50 млрд грн, а в 2018 г. – около 65 млрд грн. Правда, если сравнивать эти показатели с другими странами, становится понятно, что нам есть куда расти. Ведь в том же 2016 г. объем e-commerce в США достиг почти 600 млрд долларов.

Эксперты прогнозируют рост для рынка электронной коммерции в Украине на этот и на последующие годы. Ожидается рост где-то на треть, таким образом, объемы рынка e-commerce в стране превысят 80 млрд грн.

По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем в 2018 г. на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в 2017 г. было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах.

По состоянию на 2018 г. количество интернет-пользователей в стране достигло 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек.

Покупают технику и одежду

Согласно последним исследованиям компании GfK, каждый третий интернет-пользователь покупает товары онлайн. При этом, около 82% осуществляло от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% – даже более 20.

По версии GfK, в ТОП-3 категории товаров, которые покупали чаще всего, попали:

Бытовая техника и электроника – 45%

Одежда – 43%

Косметические товары и парфюмерия – 37%

Стоит отметить, что особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам, и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

Аналитики OLX говорят о такой же статистике на своем портале. Так, с начала 2019 на платформе чаще всего покупали электронику, детские вещи (более 1,2 млн товаров, указанных как проданные), и одежду с косметикой (1,1 млн проданных товаров за последние полгода).

"Исследование GfK также показало – в сравнении с осенью 2018 выросли продажи аксессуаров для дома. Это подтверждают и данные OLX – четвертую позицию в рейтинге товаров, которые покупают на платформе чаще, возглавила категория "Дом и сад", – больше 600 тыс. товаров, указанных как проданные, за последние полгода", – поясняют в компании OLX.

Если говорить о конкретных товарах, то здесь несомненным лидером уже несколько лет подряд остаются... велосипеды, которые на платформе OLX ищут более 755 тыс. раз за год. Также оказалось, что список популярных запросов сильно отличается у пользователей разных операционных систем на гаджетах.

"Обладатели айфонов в основном мониторили айфоны. Из 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 г. рейтинг замыкал Gucci, то во втором его вытеснил "диван". Также за весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara", – отмечают в OLX.

Если на первом месте по поисковым запросам пользователей Android в 2018 г. оказался велосипед, то на втором расположились диваны, которые искали 692 тыс. раз, следом идут квартиры – 620 тыс. запросов, далее – платья с 470 тыс. запросами, и замыкают пятерку куртки, которые на платформе искали 408 тыс. раз за год.

Чаще всего покупки онлайн совершают жители столицы

Интересно отметить, что больше всего товаров в интернете покупают люди из Центральной части Украины – 24%, на Западную Украину приходится 23% покупок, на Южную – 17%, а на Восточную и Северную части страны по 13% и 12% соответственно.

К тому же, 10% всех онлайн-покупателей сосредоточились в Киеве; получается, что в одной только столице почти столько же покупателей, как на всем Севере или Востоке страны.

Согласно исследованию GfK, возрастные рамки среднестатистического украинца-покупателя – 26-35 лет.

Помимо того, что украинцы активно пользуются интернетом для шопинга, растет количество пользователей именно мобильных устройств. Если раньше большинство пользовалось стационарными компьютерами и ноутбуками, то сейчас одного смартфона хватает, чтобы заменить и телевизор, и ПК, и плеер, и поход по магазинам. Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение.

По данным компании OLX средний чек покупок отличается в зависимости от категории товаров. Так, в категории "Транспорт" средний чек выше всего и составляет 31 тыс. грн. На запчасти для транспорта тратят в среднем 750 грн, на электронику – 680 грн, на товары из категории "Хобби, развлечения и спорт" по 615 грн.

"Онлайн-шоперы Украины тратят на хобби и отдых примерно столько, сколько на покупку электроники. А вот средний чек масштабных товаров из рубрики "Дом и сад" составляет всего 420 грн. Автотовары и запчасти для транспорта лидируют по суммам", – говорят в OLX.

По данным аналитиков компании Picodi, которая разрабатывает скидочный сервис, в 2018 г. средний чек пользователей операционной системы Android составил 2013 грн, а для пользователей іOS – 2178 грн. К тому же, самый большой средний чек приходится на декабрь –1873 грн, а самый маленький на июнь – 1431 грн.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как безопасно покупать в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама