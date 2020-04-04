Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что будут принимать

Сейчас парламентарии из разных фракций работают над вопросами льгот для бизнеса на период карантина

В ближайшие дни может состояться еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят изменения в бюджет. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если с банками (закон о банковской деятельности) еще можем подождать немного, пока комитет поработает, нам все равно нужно принимать бюджет в новом виде. У нас нарабатывается другой пакет – уже третий, кажется, пакет по борьбе с коронавирусом (...) Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг (8, 9 апреля – ред.)", - сообщил Арахамия.

Реклама

Он отметил, что сейчас парламентарии из разных фракций работают над вопросами льгот для бизнеса на период карантина.

В тренде Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.

Напомним, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", Давид Арахамия заявил, что МВФ – это аппарат ИВЛ для нашей экономики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама