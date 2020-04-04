Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что будут принимать

В ближайшие дни может состояться еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят изменения в бюджет. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Если с банками (закон о банковской деятельности) еще можем подождать немного, пока комитет поработает, нам все равно нужно принимать бюджет в новом виде. У нас нарабатывается другой пакет – уже третий, кажется, пакет по борьбе с коронавирусом (...) Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг (8, 9 апреля – ред.)", - сообщил Арахамия.
Он отметил, что сейчас парламентарии из разных фракций работают над вопросами льгот для бизнеса на период карантина.
Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.
Напомним, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", Давид Арахамия заявил, что МВФ – это аппарат ИВЛ для нашей экономики.
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