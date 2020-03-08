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Верить не словом, а делом: в SCM назвали сумму инвестиций в Украину в 2019-м

8 марта, 11:31

Игорь Тимофеев

В прошлом году в экономику страны компания вложила более 110 млрд грн

На долю холдинговой компании System Capital Management, которая заплатила 45 млрд грн налогов за девять месяцев 2019-го, пришлось 20% всех инвестиций в Украину в прошлом году.

Об этом директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Мы – крупнейший национальный инвестор, который не словом, а делом верит в эту страну и вкладывает в нее с каждым годом все больше и больше. Кто, кроме нас, кто больше, чем мы? Судя по всему – никто", – заметила Емченко.

Она напомнила слова недавно ушедшего в отставку министра экономики Тимофея Милованова, что инвестиции в промышленное производство Украины в 2019-м году сократились.

"А мы в 2019-м году инвестировали рекордные 42 млрд гривен, на 18% больше, чем в году 2018-м. И в результате в прошлом году на нашу долю, на нашу веру пришлось порядка 20% всех капитальных инвестиций в промышленность – в стройки, оборудование и т.д." – подчеркнула директор SCM по связям с общественностью

"Где же остальные (инвесторы. – Ред.), почему остальные не вкладывают? Беда… Но мы не только капитальными инвестициями верим в эту страну, а еще и налогами и инвестициями в развитие тех городов, где мы работаем, и в целом сумма, которую мы вкладываем в экономику Украины в 2019-м году, составила порядка 110 млрд гривен", – подытожила Емченко.

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Напомним, в эфиреинформационного телеканала "Украина 24" стартовала новая авторская программа "Обратная связь". Каждую субботу в 22:00 зрители смогут узнавать о важных новостях недели от известных людей, которые как простые граждане готовы искренне и неформально прокомментировать происходящие в стране события. Слоган программы: "Что мы с вами об этом думаем?".

Смотрите полный эфир программы "Обратная связь" от 7 марта.

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инвестиции СКМ SCM

Источник: Сегодня

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