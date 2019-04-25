Верланов озвучил цели новой налоговой службы

ГНС должна донести, что платить налоги – это почетно, считает чиновник

Фото: пресс-центр НБУ

Новоизбранный руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов считает одной из своих главных задач обеспечить прозрачность "правил игры" для всех плательщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Главными целями реформирования Государственной налоговой службы станут обеспечение прав и прозрачности правил игры для налогоплательщиков. Это справедливые и открытые правила для всех. Сервисная функция, демилитаризация службы — лишение правоохранительной функции, которую сейчас выполняет налоговая милиция", — цитирует Верланова пресс-служба Минфина.

Одной из первостепенных задач на посту главы налоговой службы Верланов видит принятие мер по наполнению доходной части ведомства и уменьшение доли теневой экономики, а именно донесение до граждан Украины, до налогоплательщиков месседжа о том, что "платить налоги — это почетно, легко и правильно".

Также Верланов обещает показывать, на что налоги тратятся и, таким образом, строить новый консенсус в украинском обществе.

Напомним, замминистра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС, теперь его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров. Сайт "Сегодня" уже выяснил, что нужно знать о Верланове.

Как известно, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб. В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность.

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