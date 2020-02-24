Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: Пенсионный фонд объяснил, кто не получит прибавку

Уже через неделю, первого марта украинских пенсионеров уже вторая по счету автоматическая индексация пенсий. И не смотря на то, что звучит эта новость хорошо, есть несколько нюансов. Во-первых, в Министерстве социальной политики уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. А во-вторых, для некоторых индексация не будет означать рост пенсии.

Может случиться, что после индексации пенсия не увеличится, такие примеры были год назад. Как разъяснили нам в Пенсионном фонде, все зависит от срока назначения пенсии и еще от ряда факторов. В первую очередь, от такого важного фактора, как уменьшение с 1 октября 2017 года величины оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1,0%.

Поэтому расчетный размер пенсии с 1 октября 2017 года у отдельных пенсионеров, в частности, которым пенсии назначены в 2015-2017 годах, уменьшился, но эти пенсии продолжали выплачивать и дальше в ранее назначенном размере. Кроме того, многим пенсионерам осуществляется доплата из Пенсионного фонда до прожиточного минимума. В итоге может так получиться, что сумма самой пенсии увеличится, а сумма доплаты к ней уменьшится. Но для пенсионера в итоге ничего не изменится.

Реклама

Подробнее о том, как бдет проходить долгожданная индексация читайте в материале: Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет

Напомним, немного ранее, новости "Сегодня" писали о том, что эксперты дают печальные прогнозы относительно намерения повысить пенсионный возраст.

Для того, чтобы накопить на старость, украинцам предлагают присмотреться к другим инструментам.

Кроме того, специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама