Весна близко: Украина стала медленнее сжигать запасы газа

Украина с 27 февраля по 7 марта почти на миллиард "кубов" сократила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы – "Укртрансгаза".

Так, объем газа в ПХГ Украины снизился с 10,1 до 9,23 млрд куб. м, что на 1 млрд куб. м. При этом указанный объем на 12% превышает уровень запасов на эту дату год назад.

"Весна близко. В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018 годов", – подчеркнули в "Укртрансгазе".

"Укртрансгаз" указал, что расход запасов в последнюю неделю связан с похолоданием и отказом "Газпрома" от продажи газа с начала марта, что привело к росту суточного отбора из ПХГ до 115 млн куб. м. Компания отметила, что с 3 марта газотранспортная система Украины работает в обычном режиме.

Напомним, ранее Кабинет министров ввел в действие план по работе энергосектора на 10 дней, который предусматривал переход Украины на режим экономии газа. С сегодняшнего дня, 7 марта, кризисный комитет при Минэнергоугля отменил действие всех временных мер.