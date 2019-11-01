"Видно, что реформы внедряются быстро": эксклюзивное интервью с главой Всемирного конгресса украинцев

Вместе с делегацией из Канады и канадскими бизнесменами президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод прибыл на инвестиционный форум RE:think в Мариуполь.

Новости "Сегодня" поговорили с ним о результатах форума в Мариуполе, а также о стратегии возвращения украинцев из зарубежья.

- Вы впервые побывали на прифронтовой территории? Какие впечатления у вас от посещения этих зон, были ли вы в Мариуполе. Где еще были?

- Я впервые побывал в Мариуполе в 2014 году, но на этот раз, когда я посетил город, интересно сравнивать. Есть разница. Сам Мариуполь, я бы сказал, хорошо развивается. В город, как я вижу, идут инвестиции. И с удовольствием отмечаю, что настроение граждан Мариуполя проукраинское.

Как я слышал от общественных активистов, есть большая потребность в поддержке во многих сферах – в социальном обеспечении, культурных вопросах; я думаю, в этом мировая диаспора должна сыграть большую роль, мы будем над этим работать. А на передовой я был в Широкино. Мы имели возможность увидеть, насколько там уничтожено само село, как там пострадали люди, но позитив в том, что на нашей стороне разминировали эти территории, и на полях активно работают фермеры, выращивают урожай. Есть большие плюсы после того, что я видел 4-5 лет назад.

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- О чем удалось договориться на форуме? Насколько Украина привлекательна для международных инвесторов?

- Есть большой интерес: видно, что реформы внедряются в быстром темпе. Но многие ждут, желая понаблюдать за первыми 6 месяцами работы нового парламента, понять, что действительно означают новые законы. Есть позитивный настрой, но многие хотят увидеть результаты новых законов.

- По восстановлению Донбасса: во что готовы вкладывать инвесторы? Дороги, инфраструктура? Может быть, вы договорились о чем-то конкретном?

- Были подписаны 13, по-моему, меморандумов по инвестированию в эти территории, там есть большой потенциал, там есть люди, там есть заводы. Важно, чтобы инвесторы почувствовали, что есть готовность к миру с обеих сторон.

О стратегии возвращения украинцев из-за границы в Украину

- Мы знаем, что главными инвесторами остаются украинцы, которые выехали за пределы Украины, которые являются диаспорой.

- Вот и стоит формировать возможности, чтобы они инвестировали, а не только высылали деньги семьям, чтобы инвестировали и в бизнес. Мы должны подумать, как их задействовать. Я видел цифры Международной организации миграции. Они опубликовали статистику, что в прошлом году 11 миллиардов долларов пришли в Украину от трудовой миграции. Это огромные деньги.

- Как поощрять украинцев к этому, какие вы видите пути? Может, двойное гражданство? Что еще?

- Всемирный Конгресс украинцев вместе с президентом проработали стратегию по возвращению украинцев. И возвращение означает не только то, что они покидают одну страну, и возвращаются в Украину на постоянное местожительство. Это один вариант. А второй вариант – чтобы они приезжали и занимались бизнесом в Украине; для этого, мы считаем, нужно, чтобы Украина разрешила иностранцам, в частности, зарубежным украинцам, получать украинское гражданство. Мы учитываем предложения к закону, в том числе и вопрос безопасности, потому что он для нас важен. Чтобы не было угрозы безопасности украинцам с двойным гражданством. Второе – мы хотим усилить закон о зарубежных украинцах. Они хотят иметь здесь бизнес или, возможно, даже открыть здесь банковский счет. Мы должны проработать законы о трудовой миграции и о том, как Украина должна поддержать трудовых мигрантов. И четвертый блок законов, над которым мы работаем с президентом и правительством, касается избирательного закона, чтобы зарубежным украинцам было легче голосовать.

- Вы говорили об этом и с президентом и премьер-министром? Какова позиция украинской власти по этому поводу?

- Они очень открыты ко всем этим вопросам. Первостепенный наш приоритет – это вопрос гражданства для зарубежных украинцев, потом уже трудовое и избирательное законодательство. Мы хотим, чтобы украинцы в мире ощущали себя неотъемлемой частью Украины, потому что все мы украинцы, где бы мы ни жили.

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