Миллиард на развитие регионов: итоги форума RE:think в Мариуполе

В первый день форума инвесторы подписали 12 меморандумов

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29 октября Мариуполь доказал, что инвестиции в Украине не ограничиваются Киевом. По инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета Министров в городе состоялся первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine, на котором об инвестициях не только говорили, а и делали реальные шаги для их привлечения.

Во время форума международные инвесторы подписали 12 меморандумов с украинскими регионами и компаниями, которые открывают путь для инвестиций объемом в миллиарды долларов. Ключевым донором форума является USAID. Начиная с 1992 года, общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID, составляет более 3 млрд долларов.

С начала войны в Донбассе трассу между Запорожьем и Мариуполем называют "дорогой жизни". Это единственный автомобильный путь, который объединяет один из крупнейших городов Донецкой области с остальными подконтрольными украинскому правительству территориями. Не случайно, что именно с этой трассы начался беспрецедентный инвестиционный форум, который уже заложил фундамент миллиардных инвестиций в украинские регионы

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук перед участием в форуме лично проверили качество новой дороги, и оно их вполне удовлетворила.

"Мы благодарны и правительству, и всем работникам, которые успели построить дорогу в указанные сроки. Если мы будем так строить все дороги, то успеем за четыре с половиной года восстановить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", – отметил Зеленский.

Миллиарды на развитие регионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет министров Украины подписали меморандум о взаимопонимании по программе финансирования региональных дорог в Украине. Согласно документу, ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Первый транш составит 300 млн евро.

"Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", – пообещал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

ЧАО "Укрзализныця" после форума начинает подготовку к IPO – выхода на публичный рынок акций. Меморандум о взаимопонимании по этому подписали ЕБРР, Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" (УЗ).

"IPO означает не только приватизацию, но и повышение эффективности и уровня прозрачности, улучшение работы компании и искоренение коррупции. Мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих двух-трех лет, но и вывести "Укрзализныцю" на первые места среди транспортных компаний мира", – заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Толчок к развитию получили и морские порты. Прямо во время панели "Проекты, которые нас меняют. Истории успеха" один из спикеров – генеральный директор COFCO Agri Ukraine Владимир Осадчук – подписал меморандум о сотрудничестве по развитию порта "Мариуполь", что привлечет инвестиции объемом в 1,3 млрд долларов и увеличит грузовые потоки на 2,3 млн тонн.

Это – лишь некоторые из инвестиционных проектов, которые были начаты в Мариуполе 29 октября, и новые не за горами.

Восстановление Донбасса и рынок земли – среди приоритетов

Украинские чиновники и представители местных органов власти международным инвесторам готовность новой власти начать восстановление Донбасса, и партнеры Украины поддержали эти намерения.

"Все, что касается Донбасса – касается Украины. Но естественно, что Донбасс иной – в нем есть прямое отражение войны", – отметила Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Она подчеркнула, что международные партнеры будут всячески помогать Украине в ревитализации региона. Международный капитал присоединится к развитию транспортной, медицинской и социальной инфраструктуры Донбасса.

Один из таких проектов – водооснащение Мариуполя. Власти города провела экспертизу во Франции и вместе с посольством этой страны работает над проектом по улучшению питьевой воды в городе. Благодаря этому сотрудничеству, в Украине может появиться первый завод по очистке воды, ведь правительство Франции готово инвестировать 64 млн евро в проект.

Представители правительства Украины также пообещали установить четкие и справедливые правила для бизнеса. Среди приоритетов и планов:

верховенство права и единые правила игры для всех ;

; честная работа правоохранительных органов для предотвращения коррупции;

не фасадная, а настоящая реформа судебной системы;

уменьшение роли государства в экономике, ориентация на приватизацию, дерегулирование, и "государство в смартфоне";

введение рынка земли как толчок к развитию украинской экономики.

Тема рынка земли неоднократно затрагивалась в выступлениях иностранных инвесторов и украинских чиновников.

"Меня удивляет риторика, когда кто-то приходит и говорит: "Тебе принадлежит твоя квартира, но я запрещаю тебе ее продавать, это тебе на пользу". Нет причин, почему мы должны ограничивать право украинцев продавать свою недвижимость. То же касается рынка земли. Мы хотим, чтобы земля стала активом, а не пассивом. Чтобы владелец земли знал, что он может свободно распоряжаться тем, чем владеет. Для нас земельная реформа – это о восстановлении справедливости ", – отметил Алексей Гончарук.

Инвестиции в будущее

В рамках инвестиционного форума также проходило специальное событие – [IT STAGE]. В ходе пяти панелей ключевые игроки украинской IT-сферы и международные инвесторы обсудили важность инвестиций в инновации и возможности взаимодействия местной власти, бизнеса и IT для развития общественно полезных технологий. Во время события пять украинских стартапов презентовали президенту Зеленскому свои идеи развития Донбасса:

муниципальный чат-бот Мариуполя "Citybot Назар", информирующий граждан о состоянии коммунальных дел;

IT-платформа Dosvit, которая помогает громадам создавать современные официальные веб-сайты;

приложение для экстренного вызова помощи ГСЧС-101;

мобильное приложение и программное обеспечение для инфотерминалов Hromada;

аналитический веб-сервис для мониторинга работы и выявления коррупции "Открытая власть".

Президент Зеленский призвал проекты оставаться в Украине и пообещал им поддержку.

Украина – это возможность, которую нельзя упустить

"Сегодня наша страна стоит на распутье. Мы – Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но на смену самой темной ночи приходит рассвет", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время открытия форума.

Эти слова стали лейтмотивом всего дня.

Президент и правительство показали международным партнерам Украины реальные изменения, а украинские регионы получили новые возможности для развития. Все это произошло не в Киеве, а в прифронтовом Мариуполе – городе с глубоким европейскими корнями и страшным опытом войны.

"Невозможно в Украине становится возможным. Отныне Украина – это земля возможностей, и это та мысль, которую мы хотим донести и подтвердить конкретными делами", – подчеркнул Алексей Гончарук.

Положительные отзывы о форуме от представителей международных финансовых учреждений доказывают, что это удалось.

Проект состоялся в партнерстве с Фондом развития Мариуполя, TIU Canada, Onur Construction, Киевстар и Гефест Групп.

Форум это:

3000 регистраций и 700 гостей;

запуск библиотеки – IТ хаба для диджитализации Донбасса;

открытие офиса проектов ЕС на Востоке;

форум МСБ и выставка МСБ проектов Востока на форуме;

молодежный форум на 400 детей со всей Украины;

открытие дороги Запорожье – Мариуполь, построенной в рекордные 68 дней.

За поддержку в проведении форума благодарим городского голову Мариуполя Вадима Бойченко и Мариупольскую городскую раду.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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