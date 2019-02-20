Вилкул обсудил с предпринимателями модель снижения налогового давления
Народный депутат Александр Вилкул выступает за введение 15% подоходного налога, 15% НДС и 15% налога на прибыль
"Сейчас половина экономики страны работает "в черную". Чтобы вывести и бизнес, и промышленность из тени, чтобы было просто невыгодно не платить налоги, нужно убрать давление правоохранительных органов и снизить налоговый пресс. Формула: 15% подоходный налог, 15% НДС, 15% налог на прибыль", – сказал Александр Вилкул на встрече с предпринимателями и производственниками Одесской области.
Оппозиционер подчеркнул, что победа над коррупцией и либерализация налоговой системы позволит улучшить инвестиционный климат Украины. "Привлекать не кредиты, а инвестиции в реальный сектор экономики", – отметил он.
"Бизнес выйдет из тени – больше денег будет поступать в бюджет. Это реальное создание условий для развития страны, реального роста зарплат в бюджетной сфере, пенсий и социальных выплат. И потом – формула 12-12-12. Чтобы в Украине были одних из самых лучших условий в мире, чтобы сюда пришел бизнес и иностранный, и украинский инвестор", – сказал Вилкул.
Он отметил, что органы власти не должны быть инструментом давления на бизнес и способом выжимания последних денег, а трансформироваться в высококлассный сервис для людей, как это принято во всех цивилизованных странах. Разрешения должны быть переведены в электронную форму.
"Компьютеру нельзя дать взятку", – подчеркнул Вилкул.
Особое место Вилкула уделил изменению порядка наполнения бюджета.
"Основная часть налогов должна оставаться на местах, здесь – в городах, районах, селах, а не уходить в Киев и исчезать в бездонных карманах чиновников", – сказал он.
Напомним, ранее Вилкул предложил ужесточить ответственность чиновников и руководителей стройкомпаний.
Кроме того, на Круглом столе, который собрал судостроителей, экспертов и представителей профсоюзов Вилкул представил корабелам План по выводу отрасли из кризиса.
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