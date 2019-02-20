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Вилкул обсудил с предпринимателями модель снижения налогового давления

Сегодня, 20:53

Народный депутат Александр Вилкул выступает за введение 15% подоходного налога, 15% НДС и 15% налога на прибыль

opposition.com.ua
opposition.com.ua.
Вилкул обсудил с предпринимателями модель снижения налогового давления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89d/06c/5c489d06c9c4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89d/06c/5c489d06c9c4c.jpg Экономика Народный депутат Александр Вилкул выступает за введение 15% подоходного налога, 15% НДС и 15% налога на прибыль

"Сейчас половина экономики страны работает "в черную". Чтобы вывести и бизнес, и промышленность из тени, чтобы было просто невыгодно не платить налоги, нужно убрать давление правоохранительных органов и снизить налоговый пресс. Формула: 15% подоходный налог, 15% НДС, 15% налог на прибыль", – сказал Александр Вилкул на встрече с предпринимателями и производственниками Одесской области.

Оппозиционер подчеркнул, что победа над коррупцией и либерализация налоговой системы позволит улучшить инвестиционный климат Украины. "Привлекать не кредиты, а инвестиции в реальный сектор экономики", – отметил он.

"Бизнес выйдет из тени – больше денег будет поступать в бюджет. Это реальное создание условий для развития страны, реального роста зарплат в бюджетной сфере, пенсий и социальных выплат. И потом – формула 12-12-12. Чтобы в Украине были одних из самых лучших условий в мире, чтобы сюда пришел бизнес и иностранный, и украинский инвестор", – сказал Вилкул.

Он отметил, что органы власти не должны быть инструментом давления на бизнес и способом выжимания последних денег, а трансформироваться в высококлассный сервис для людей, как это принято во всех цивилизованных странах. Разрешения должны быть переведены в электронную форму.

"Компьютеру нельзя дать взятку", – подчеркнул Вилкул.

Особое место Вилкула уделил изменению порядка наполнения бюджета.

"Основная часть налогов должна оставаться на местах, здесь – в городах, районах, селах, а не уходить в Киев и исчезать в бездонных карманах чиновников", – сказал он.

Напомним, ранее Вилкул предложил ужесточить ответственность чиновников и руководителей стройкомпаний.

Кроме того, на Круглом столе, который собрал судостроителей, экспертов и представителей профсоюзов Вилкул представил корабелам План по выводу отрасли из кризиса.

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Тег налоги, бюджет, коррупция, вилкул

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