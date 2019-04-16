Визит Гройсмана в Братиславу: подписаны важные документы
Договоры подписали Гройсман и Пеллегрини
Украина и Словакия заключили двусторонние договоры об усовершенствовании процедур приграничного движения и использовании авиационного пространства.
Документы подписали премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Петер Пеллегрини в Братиславе, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Стороны одобрили внесение изменений в соглашение о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, который предусматривает, что срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.
Гройсман и Пеллегрини также подписали декларацию о намерениях заключить соглашение для установления условий использования определенной части воздушного пространства Словакии для обслуживания воздушного движения украинским провайдером "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород" для коммерческого воздушного транспорта.
В пресс-службе Кабмина напомнили, что договорная база между Украиной и Словакией насчитывает 105 документов.
Напомним, по словам Гройсмана, Украина и Словакия способны обеспечить стабильный транзит газа в Европейский Союз в отличие от России, которая никогда не сможет гарантировать этого.
Украинский премьер также заявил, что Киев и Братислава готовы нарастить товарооборот между странами до 1,5 млрд долларов.
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