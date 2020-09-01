Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги

Власти планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", - рассказала она.
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По словам Третьяковой, люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой.
Ранее сообщалось, что пенсионный фонд начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет. При этом размер надбавки к пенсиям может быть и больше.
Также мы писали, что в Украине пересчитали надбавки к пенсиям.
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