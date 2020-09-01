Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги

Люди, которым более 75 лет, как правило, получают маленькую пенсию

Власти планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", - рассказала она.

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По словам Третьяковой, люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой.

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Ранее сообщалось, что пенсионный фонд начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет. При этом размер надбавки к пенсиям может быть и больше.

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Также мы писали, что в Украине пересчитали надбавки к пенсиям.

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