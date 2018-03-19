Во сколько афера века обойдется каждому украинцу: спецрепортаж "По следам разграбления ПриватБанка"

Сегодня, 02:01

Смотрите в ближайшую пятницу, в 23.20 – сенсационный репортаж-расследование 


Как бывшему владельцу ПриватБанка удалось ограбить страну? Чем грозит бизнесмену Коломойскому скандальное дело и чем может завершиться рассмотрение Высоким судом Лондона претензий руководства ПриватБанка к прежнему владельцу? Эксклюзивная информация, шокирующие признания свидетелей и ответ на главный вопрос – во сколько афера века обойдется каждому украинцу – смотрите в ближайшую пятницу, в 23.20 – сенсационный репортаж-расследование  "По следам разграбления ПриватБанка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.
видео, афера, Коломойский, ПриватБанк, спецрепортаж, Kroll

Вы сейчас просматриваете новость "Во сколько афера века обойдется каждому украинцу: спецрепортаж "По следам разграбления ПриватБанка"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Афера Коломойского с ПриватБанком: суд обязал раскрыть информацию об операциях

Сегодня, 00:44

Высокий суд Лондона потребовал от бывших акционеров ПриватБанка объяснить: кому перечислили почти два миллиарда долларов бюджетных денег

Экономика

Игорь Коломойский. Фото: Александр Пархоменко

Дело ПриватБанка: суд Лондона вынес решение

17 Марта, 23:35

Решение касается трех компаний, которые получили от 46 различных украинских структур почти 2 миллиарда долларов
Загрузка...

Политика

Ляшко о деле ПриватБанка: украинцев обокрали дважды

17 Марта, 21:57

По словам политика, украденные деньги надо "достать из-под земли"

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото: AFP

Новый курс и банковская чистка: какими реформами запомнится Гонтарева

16 Марта, 17:03

Работников в Нацбанке стало меньше, а здоровья в банковской системе - больше, говорит эксперт

Финансы

Фото: Getty

НБУ объявил о стресс-тестах для 25 банков

15 Марта, 16:05

У финансовых учреждений будет время на докапитализацию, сообщили в Нацбанке

Экономика

Игорь Коломойский. Фото: Александр Пархоменко

Суд Лондона вынес решение в деле ПриватБанка

14 Марта, 18:01

Подконтрольные бизнесменам компании должны предоставить суду детальную информацию о части операций
Загрузка...