Во сколько афера века обойдется каждому украинцу: спецрепортаж "По следам разграбления ПриватБанка"

Как бывшему владельцу ПриватБанка удалось ограбить страну? Чем грозит бизнесмену Коломойскому скандальное дело и чем может завершиться рассмотрение Высоким судом Лондона претензий руководства ПриватБанка к прежнему владельцу? Эксклюзивная информация, шокирующие признания свидетелей и ответ на главный вопрос – во сколько афера века обойдется каждому украинцу – смотрите в ближайшую пятницу, в 23.20 – сенсационный репортаж-расследование "По следам разграбления ПриватБанка".

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Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.