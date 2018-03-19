Афера Коломойского с ПриватБанком: суд обязал раскрыть информацию об операциях

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Высокий суд Лондона потребовал от бывших акционеров ПриватБанка объяснить: кому перечислили почти два миллиарда долларов бюджетных денег


Финальным аккордом стала национализация самого крупного коммерческого банка Украины – ПриватБанка. Он до сих пор в эпицентре скандала – накануне национализации его владельцы, по словам Гонтаревой, вывели миллиарды гривен. В конце прошлого года уже государственный ПриватБанк подал иск на 3 миллиарда долларов против бывших хозяев. И вот недавно Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, раскрыть информацию об операциях со средствами банка. А уже в Украине расследованием дел относительно хищений в Привате занимается Генеральная Прокуратура. Если махинации докажут, выйдет, что ограбили не только государство, но и каждого из нас.

"Если какому-то олигарху покажется, что его оклеветал другой олигарх, только лондонские адвокаты прольют правильный бальзам на его уязвленное эго". Так бывший мер Лондона -Борис Джонсон объяснил когда-то журналистам, почему здание Королевского судного двора на центральной улице Лондона – стало местом паломничества состоятельных людей. Украинцы – не исключение. Топ новость конца 2017- всемирный арест имущества Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Национализированный год назад ПриватБанк обвинил своих бывших владельцев в присвоении государственных денег. Миллиардеры, попавшие, по версии журнала Forbes, в шестерку украинцев – из списка самых богатых людей планеты – решению Высокого суда Лондона не рискнули перечить.

И вот пару дней назад, из туманного Альбиона, прилетела другая новость. Высокий суд Лондона потребовал от бывших акционеров ПриватБанка объяснить: кому перечислили почти два миллиарда долларов бюджетных денег? Их государство выдало для оздоровления банка. Гениальную аферу Коломойского, которую он провернул с Приватом до национализации, эксперты разложили по полочкам. Вместо латания дыр, бизнесмены пустили деньги налогоплательщиков на кредиты своим подставным фирмам. А потом передали крупнейший коммерческий банк страны на баланс государству за символическую цену в 1 гривну.

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Нацбанк и Министерство финансов, дополнили версию экспертов. ПриватБанк работал по принципу пирамиды. Под репутацию крупнейшего банка привлекал деньги обычных украинцев – и эти огромные средства тоже передавал в виде кредитов фиктивным структурам владельцев.

Игорь Коломойский, через своего адвоката,  на аудит деятельности банка компанией Kroll, отреагировал так: "Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя. И не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами". 

Бывший сотрудник НБУ Александр Савченко аудиторов из Kroll не знает. Поэтому в комментариях осторожен. Говорит, государство не может себе позволить рассчитывать исключительно на решение лондонского суда. Генпрокуратура тоже должна возбудить уголовные производства. В начале года Юрий Луценко в интервью сказал: "Это расследование делалось для оценки вероятных банковских мошенничеств. Но они не были сфокусированы на поиски доказательств для уголовного преследования. Из того, что я увидел, такая возможность существует".

"Лондонский суд рассматривает это дело. Парадокс! Наибольшую кражу века должны рассматривать украинские суды. Где дело по Коломойскому? Почему он до сих пор не объявлен в уголовный розыск международный? Почему он не задержан и почему не арестованы счета фирмы, где они вывели все эти деньги, а потом из госбюджета было почти 300 млрд грн влито в спасение ПриватБанка, за счет каждого украинца", – говорит Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии".

Деньги, пропавшие год назад, можно вернуть на 100%, говорит банкир Савченко. Если проходит 2 года – можно рассчитывать лишь на 70%. Через 5 лет – удастся вернуть максимум треть, а если прошло 10 лет – деньги уже не найдут. Что такое 150 млрд,  выведеных бывшими акционерами ПриватБанка, для украинцев? Ведь пропавшие из банка деньги надо вернуть – в первую очередь вкладчикам-физлицам. Для этого есть Фонд гарантирования вкладов. Но денег, уверяют эксперты, там не было, поэтому включили станки, деньги напечатали.

А вот бизнес – от малого до большого – остался без своих денег. Вернуть их и покрыть свои убытки государство сможет, если выиграет в лондонском суде дело против Коломойского и Боголюбова.

После банковских кризисов в Турции потери государства приравнивались к 3% ВВП. В Украине, по подсчетам финансистов, один ПриватБанк нанес ущерб на 5%. И вот здесь на авансцену должен выйти Антикорупционный суд. Его создания требует МВФ. В том числе для того, чтобы искать и возвращать государству украденные деньги. Иначе финансовый кризис будет всегда. Экономист Савченко уверен, лишь 10% банков обанкротились честно, а 90% – чистой воды мошенничество. Как быть дальше с ПриватБанком? Эксперты единогласны.

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"Желательно бы его, конечно, продать кому-то. Сейчас доля государства 54%. Это проблемно. Но вопрос в покупателях. Увидеть сейчас потенциального покупателя – крайне сложно. Потребность национализации ПриватБанка- это не от хорошей жизни. Никто не хотел себе брать много гемороя, простите мой французский. Просто если бы этот банк упал- больно было бы и для вкладчиков и тех, кто ориентируется на курс гривны к доллару. Девальвация неменуемо бы пришла вместе с паникой", – говорит Сергей Фурса, экономист.

Дело ПриватБанка в Высшем суде Лондона рассматривают в закрытом режиме. Что будет, если Коломойский и компания не объяснят, кому и на что отдали миллиарды долларов? Суд, говорят эксперты, может забрать все арестованные активы. 

То, что в Украине расследование по махинациям в ПриватБанке буксует, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в интервью объяснил нежеланием силовиков стать объектом травли со стороны СМИ, принадлежащих Игорю Коломойскому, в частности телекомпании "1+1". Сам же депутат высказал намерение добиться, чтобы дела против бывших владельцев были возбуждены и дали результат.

"Мне нечего бояться, я хочу, чтобы эти 6 млрд работали на украинцев и в Украине, на каждого украинца. Это деньги на повышение зарплат, пенсий снижение тарифов по коммуналке. Я хочу, чтобы эти деньги кормили украинцев, а не Коломойского", – отметил он.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.
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Источник:

"Сегодня"

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