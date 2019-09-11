Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы

В Офисе президента отметили, что Бадоеву и Коляденко из госбюджета не платили

/ Фото: president.gov.ua

Министерство культуры заплатило за торжества ко Дню Независимости, который Украина отмечала 24 августа, 259,6 тыс. грн. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на министерство.

Подготовку и проведение торжеств в этот день на Майдане Незалежности поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

"В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки. Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тыс. грн, 113,5 тыс. грн – на оплату приглашенных коллективов", – говорится в сообщении.

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Столице празднования обошлись в 290 тыс. грн – средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле Киевской горгосадминистрации.

Как уточнило издание, в Министерстве культуры не указали, распространяется ли смета 2019 года на шествие с участием президента Владимира Зеленского и известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

В Офисе президента отметили, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: "Украинская правда"

Ни в Офисе президента, ни в Кабмине, ни в Минфине, ни в Минкульте не сообщили, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

В КГГА рассказали, что не платили за услуги Бадоева и Коляденко.

При этом в Минобороны не смогли сообщить, во сколько обошелся военный парад в 2018 году, который Зеленский решил не проводить в этом году. В то же время в 2019-м государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 млн грн – эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на военным выделили 9,7 млн грн.

Новости "Сегодня" писали, что День Независимости отмечали в Киеве и в регионах. Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже – День Независимости: как Украина отмечает праздник

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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