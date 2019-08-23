День Независимости: как Украина отмечает праздник

В Украине продолжается череда праздничных мероприятий. После отмечаемого 23 августа Дня Государственного Флага, страна готовится ко Дню Независимости. 28-я годовщина праздника будет сопровождаться торжественными мероприятиями и неофициальными акциями как в Киеве, так и других крупных городах.
Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине и мире готовятся отметить наш крупнейший праздник:
10:19: Так, вСША подняли сине-желтый флаг Украины. Это произошло на на территории посольства Украины в Вашингтоне во время празднования Дня Государственного флага.
А тем временем, напомним, что вместо традиционного военного парада в столице на День Независимости состоятся два мероприятия – Шествие Достоинства и Марш Защитников
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что 24 августа на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства. По словам Богдана, шествие будет в европейском стиле, и оно призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы.
По его словам, по Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ, а ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Также в шествии примут участие медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры.
Оно стартует в 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни.
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В шествии будет принимать участие глава государства и другие представители руководства. После мероприятия президент Владимир Зеленский обратится к украинцам, а позднее в столице состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров. В масштабном мероприятии будут задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины.
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Ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных проведут неофициальный народный марш. Участие в Марше Защитников подтвердили более 7000 ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на марше не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов.
Планируется, что марш начнется в 11:00. 20 "коробочек" со сторонами 12 на 12 человек пойдут от парка Шевченко, через Бессарабскую площадь выйдут на Крещатик и Майдан Независимости, затем направятся к Михайловскому собору, где примут участие в завершающей части мероприятия – молебне, который состоится на Михайловской площади у Стены Памяти. Закончиться шествие должно в 13:00.
В Киеве перекрыли часть улицы в связи с празднованием Дня Государственного флага и подготовкой ко Дню Независимости. В связи с этим изменились и маршруты движения общественного транспорта.
С размахом будут отмечать праздник в регионах. В программе – концерты, показы боевой техники и дегустация гастрономических изысков.
Так, Одесса отметит День Независимости маршем и фестивалями. С 13:00 до 14:00 на Приморском бульваре, возле памятника Дюку Ришелье, все желающие могут присоединиться к живой Вышиванковой цепи, которая организуется в рамках ежегодного Вышиванкового фестиваля и продлится аж до 26 августа. Помимо желания, необходимо еще иметь вышиванку. А в 17:30, опять же возле Дюка, стартует музыкальный концерт, на котором выступят местные группы Associative Memory, Jillhouse, М.Тюссо, КораЛЛі и другие.
Кроме того, в Одессе моряки зовут гостей на корабли ВМС. Прогуляться можно будет по флагману ВМС – фрегату "Гетьман Сагайдачный" и кораблях поменьше – малому бронированному артиллерийскому катеру "Аккерман" и артиллерийскому катеру "Скадовск".
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В Днепре празднование начнется в 8:00 патриотическим забегом в вышиванках. Марафон пройдет на Сичеславской Небережной в районе Фестивального причала. Уже в 9:00 от сквера Героев, который находится возле здания Днепропетровской облгосадминистрации, стартует патриотическое шествие. Горожане пройдут по проспекту Яворницкого до государственного флага Украины (район Исторического музея).
В Запорожье по случаю Дня Независимости собираются украсить венками, флагами и цветами местный парк. Там проведут любительский турнир по боксу и обустроят кухню, где все желающие смогут не только полакомиться традиционными украинскими блюдами, но и научиться их готовить.
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"Праздник живота" проведут и в селе Геча на Закарпатье. Там анонсировали Фестиваль леквара, гости которого смогут поучаствовать в варке традиционного сливового джема, в конкурсе на лучший бограч и голубцы, а также вдоволь наесться вареников, калачей и гуляша. Гулять и танцевать собираются до самого утра.
Главное событие празднования Дня Независимости Украины во Львове – Международный фольклорный фестиваль "Этновир", который пройдет с 22 по 26 августа на проспекте Свободы и площади Рынок. В программе – впечатляющие выступления ансамблей, марш-парады участников по главным улицам города, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы.
В Краматорске (админцентре Донецкой области) масштабное празднование стартует в 15:00 в парке им. Пушкина. В программе – выставка военной техники и вооружений, аллея живых скульптур, ярмарка мастеров хэнд-мейда, вернисаж работ краматорских художников, танцевальные баттлы, караоке и спортивные развлечения, а также фаер-шоу. В 18:00 все желающие смогут присоединиться к торжественному шествию с участием военнослужащих Украины, которое стартует от улицы Стуса. В 18:30 жителей и гостей города поздравят представители местной власти, и завершит праздник выступление группы The Hardkіss, которая выйдет на сцену в 19:00.
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24 августа в Покровском сквере Харькова состоится самый настоящий рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины-2019", приуроченный не только ко Дню Независимости, но и ко Дню города, который харьковчане празднуют 23 августа. В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях, включая профессиональные поединки между представителями спортивных клубов Харькова. Начало соревнований – в 11:00.
Кроме того, в Ужгороде на празднике выступят танцевальные коллективы из Латвии, а в Белой Церкви под Киевом организуют фестиваль воздушных шаров. В Днепре собираются хором спеть на причале.
Будут отмечать наш День Независимости и за рубежом. Например, главный символ Анкары осветят в цвета Украины. Городская администрация подсветит башню Атакюле в синий и желтый цвета.
А тем временем новости "Сегодня" подобрали варианты коротких, красивых и самых оригинальных поздравлений в прозе ко Дню Независимости Украины.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев День Независимости - каким регионам ждать жары, а каким опасаться дождя.
Новости "Сегодня" будут следить за всем происходящим на День Независимости. Подробности смотрите в спецвыпусках в 9:00 и 19:00. Кроме того, тема празднования буде отображаться в выпусках новостей "Сегодня" в 7:00, 8:00 и 15:00.
Помимо этого, 24 августа телеканал "Украина" готовит праздничный эфир. Зрителей ждет множество приятных сюрпризов: специальный выпуск развлекательного шоу "Утро с Украиной", марафон в соцсетях, премьера захватывающего сериала, грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" и праздничный концерт "Музыкальная платформа".
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Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".
Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019.
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
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