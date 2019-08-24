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В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости приняли участие 50 тысяч человек

24 августа, 18:11

В шествии участвовали примерно 12 тысяч участников, сообщили в полиции Киева

/ Фото: president.gov.ua

В Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", – сообщил Крищенко.

По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.

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Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", – сообщил начальник киевского главка.

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Киевляне и гости столицы продолжают отмечать День Независимости Украины, обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Источник: Сегодня

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