В Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками
С потеплением цветочных браконьеров в регионе традиционно стало больше
В Винницкой области начали штрафовать за сорванные подснежники, ведь в регионе уже бойко торгуют первоцветами.
В связи со сложившейся ситуацией местные экоинспекторы пошли в рейды. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен каждый. Кроме того, в регионе нарушителей выслеживает муниципальная полиция. Ведь с потеплением цветочных браконьеров традиционно стало больше.
Ранее мы сообщали, что в Киеве вылавливают продавцов подснежников и других растений, которые занесены в Красную книгу. Рейды на продавцов первых весенних цветов и черемши проводит киевская полиция и государственная экологическая инспекция в городе Киеве.
Отметим, что первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена.
Также мы писали о том, что в Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.
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