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Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Сегодня" продолжают проект по мониторингу цен на основные продукты — "Обед украинца". Мы включили в него пять традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот. А специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК) на основании данных Госстата подсчитали, сколько это стоит и как изменились цены за три весенних месяца. Оказалось, что наш обед подешевел более чем на 3 гривни. Но за год стал дороже на 11%, что примерно соответствует индексу инфляции. 

Фото: Сегодня

Несмотря на общее удешевление обеда, цена на четыре из пяти блюд повысилась. Как рассказала нам аналитик УАК Неля Онищенко, главная причина в том, что как за весну, так и за год, больше всего подорожал борщовый набор. За год цена на капусту подскочила на 43,1%, картофель — на 78%, морковь — на 12%, свеклу — на 62,3%, лук — на 146%, за весну капуста подорожала на 37,7%, картофель — на 80,75%, морковь — на 91,77%, а свекла — на 107,93%. Самым дорогим блюдом остается украинский борщ — 10,11 грн, — который три месяца назад можно было приготовить на 1 грн (или на на 9,7%) дешевле. Еще одно традиционное блюдо — вареники — выросло в цене за весну на 8,5%, теперь они стоят почти 7 грн. Среди ингредиентов, помимо картофеля, также подорожали мука (+10,4%) и грибы (+1,5%).

Подешевело

А вот стоимость салата из свежих овощей радует. Ныне порция витаминов обойдется 9,75 грн — это на 34% ниже, чем в конце зимы. Прежде всего из-за снижения цены на огурцы и помидоры, которые сейчас обходятся в 24 грн/кг и 37 грн/кг. Но, по сравнению с прошлым годом, цена блюда на 7% выше: в годовой динамике огурцы подорожали на 54,4%, помидоры — на 29%, стоимость зелени снизилась на 21%.  Есть тенденция к снижению цены на подсолнечное масло, которое год назад покупали за 36,95 грн, зимой — за 35,2 грн, а сейчас — за 33,93 грн (–8,2%). Дешевеют и яйца: на конец мая за десяток отдавали 22,4 грн, что на 15,4% меньше, по сравнению с концом февраля, и на 34% ниже, нежели год назад. Это связано с общим ростом производства, к которому добавляется еще сезонность. 

Прогноз экспертов

По оценкам Онищенко, цены на борщовый набор прошлогоднего урожая близки к минимуму, ведь массово продают свежие тепличные овощи. Немного еще снизится цена яиц, а вот надеяться, что подешевеют мясо и молокопродукты, не приходится.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как разгорается сезон клубники и когда в Украине подешевеет дорогая ягода. Юг страны радуется урожаю, а закарпатские фермеры пострадали от дождей.


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Тег продукты, цены, обед, борщ, мясо, овощи, вареники, подсолнечное масло, цены на продукты, цены на овощи

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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