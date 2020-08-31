Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналов

Кабинет министров Украины одобрил внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Так, правительство включило эти каналы в проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В ведомстве объяснили, что эти предприятия нуждаются в постоянном наблюдении – чтобы избежать возможных угроз национальным интересам.

"Минреинтеграции обеспокоено ситуацией во временно оккупированном Крыму, где российская оккупационная власть варварски использует водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения. По оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова. То, что мы наблюдаем, является сознательным нарушением Россией норм международного гуманитарного права. Украина возобновит подачу воды в Крым сразу после его деоккупации", - объяснил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Обновленный список объектов, не подлежащих приватизации, теперь должна утвердить Верховная Рада.

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Напомним, что в бассейнах большинства рек оккупированного полуострова сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

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В конце августа первый президент Украины, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. При этом постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заверил, что до деоккупации подачи воды в Крым не будет в любом случае.

А недавно возмущенный крымчанин напомнил: в 2014 году россияне обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов:

Видео: Крым.Реалии

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