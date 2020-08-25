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Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

25 августа, 10:21

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На полуострове сейчас воду людям подают по графику

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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По его словам, Киев может дать воду только для жителей полуострова.

"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сообщил он в эфире "Украинского радио".

Кравчук добавил, что Украина не собирается поставлять воду промышленным предприятиям и военным базам оккупированного Крыма.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму уже заканчиваются последние запасы воды. Теперь воду людям там подают по графику, но это – не единственная проблема. В частности, жители Симферополя возмущаются из-за графика водоснабжения и публикуют фото мутной воды.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.

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