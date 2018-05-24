Волкер сделал заявление по Украине и "Северному потоку-2"

Такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины, сказал спецпредставитель Госдепа

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что запуск газопровода "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение.

"Запуск "Северного потока-2" устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", – сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.

Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что это является политическим проектом.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрации США следует продолжать противодействие проекту "Северный поток – 2", а также мешать России сохранять ее влияние на Европу.

"Мы должны продолжать оказывать давление на (проект – Ред.) "Северный поток – 2", чтобы свернуть его", – сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики, чтобы в случае необходимости Россия не могла использовать этот рычаг давления против Европы в своих интересах.

"У нас есть реальная возможность отвязать их (европейцев – Ред.) от России", – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект российского газопровода "Северный поток – 2", строительство которого началось в Германии, вредит европейскому единству.