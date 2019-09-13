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Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк

13 сентября, 14:41

Зеленюк Кристина

Сейчас Украине нужно найти оптимальную модель поставок сжиженного американского газа в Украину с точки зрения времени и стоимости

/ Фото: СНБО

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Сейчас есть возможность поставлять американский сжиженный газ через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце в Украину, но объемы поставок будут не такими большими. Что касается больших объемов и строительства дополнительной инфраструктуры (интерконнектора на границе Украины и Польши), вопрос решится в течение года.

Об этом сайту "Сегодня" сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии.

"Не первый год Украина пытается найти варианты по диверсификации поставок газа. И один из логических вариантов – это поставки через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце. Да, велись переговоры и ранее. Мне сложно комментировать почему, но они не очень, скажем так, успешно продвигались. Но ситуация изменилась. У нас были встречи и в Брюсселе в начале года еще до победы на выборах президента [Владимира] Зеленского, с министром энергетики [США] Риком Перри, где мы это проговорили. Позже была встреча с президентом Польши, где также проговорили это между нашими президентами. То есть, пошел такой толчок сотрудничать", – сказал Данилюк.

По его словам, активная позиция США и Польши позволила в конце августа в Варшаве подписать соответствующий трехсторонний меморандум о поставках американского сжиженного газа в Украину.

"Меморандум ставит точку в том, как мы работаем. Технические вопросы нужно проработать на экспертном уровне. Чтобы не было игры, за чей счет это делается (строится дополнительный интерконнектор – Авт.). Сейчас нам нужно найти оптимальную модель этих поставок газа в Украину с точки зрения времени и стоимости", – подытожил Данилюк.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Данилюк назвал меморандум исторически важным для Украины. По его словам, на встрече с Перри они обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа как для Украины, так и Польши.

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газ Польша США Данилюк yes СПГ Ялтинская европейская стратегия

Источник: Сегодня

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