Вопрос транзита через Украину: в Европе опасаются подорожания газа

В немецкой компании Wintershall уверены, что без топлива регион не останется в любом случае

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Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит газа через территорию Украины прекратится. Это, в свою очередь, может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

"Я не переживаю, что (в случае, если Россия и Украина не подпишут новое соглашение о транзите. – Ред. ) Европе придется столкнуться с физическим недостатком газа: ПХГ (подземные хранилища газа. – Ред.) заполнены, у нас есть альтернативные поставки газа, есть газ, поступающий из Норвегии, есть собственная добыча газа, есть, в конце концов, возможность получать СПГ (сжиженный газ. – Ред.). Мои опасения в том, что если между Россией и Украиной не будет подписано соглашение, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа", – сказал Мерен.

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Он отметил, что Wintershall Dea как поставщик газа хочет "стабильного газового рынка".

"очень надеюсь, что переговоры между Россией и Украиной будут успешны, что Еврокомиссия сможет сыграть свою роль и быть хорошим модератором", – сказал Мерен.

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По его словам, Германия как страна, планирующая к 2038 году отказаться от угольной генерации, заинтересована, в том числе в этой связи, в хорошем функционировании газового рынка и готова оказать помощь в том, чтобы переговоры "шли позитивно".

Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоровв формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

В результате сентябрьской встречи российский "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. Если же Украина не успеет этого сделать, Кремль настроен на продление существующего договора, условия которого не устраивают Киев.

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