Война за громады: когда в украинских селах появятся хорошие дороги и освещенные улицы

Хорошие дороги, освещенные улицы, наличие в доме газа, света, воды, канализации – казалось бы, это то, что должно быть в каждом населенном пункте. Но в Украине сложилось несколько иначе. Некоторые деревни живут вообще без какой-либо инфраструктуры, денег на ее развитие, да и почти без людей. В 2014-м в стране запустили реформу децентрализации. На прошлой неделе вместе со вторым этапом ослабления карантина стартовал и второй этап децентрализации. Но некоторые города и села до сих пор не знают об изменениях, или знают, но не могут вырваться в громаду.

Децентрализация – это реформа, которая должна сделать бюджетные деньги более близкими для людей. Суть изменений – в создании новых административных единиц, объединенных территориальных громад (ОТГ). Они получают возможность напрямую взаимодействовать с Министерством финансов, минуя районные и областные администрации и оставляя большую часть налогов на местах. Собранные деньги ОТГ могут использовать на свое усмотрение.

Чтобы узнать, как это работает, новости "Сегодня" отправились в Черниговскую область, в село Кипти, где ОТГ создали пять лет назад.

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Как говорит глава громады Владимир Кучма, после создания ОТГ местные почувствовали себя хозяевами на этой территории. Но о временах создания объединения он вспоминает с ужасом.

"Ходил, просил. Верил в то, что завтра дадут.... Но не всегда это все происходило. Сегодня все зависит от тебя. Сколько ты сделаешь, как ты заведешь сюда инвестора. Кто будет работать на этой земле", – говори Кучма.

Сейчас глава ОТГ гордо показывает хозяйство – везет в одно из сел громады по отремотнированным дорогам. А в самом селе за средства ОТГ оборудовали и содержат целую пожарную часть. В сельскохозяйственном регионе это сверхважный объект, особенно учитывая количество пожаров в этом году.

А за медицинскими услугами местным жителям теперь не нужно ездить в райцентр – у ОТГ есть несколько медпунктов. Чтобы мотивировать врачей оставаться в селе, их обеспечили жильем. Сами постройки выглядят аккуратно и опрятно. Есть медицинское оборудование, работают аптеки.

Долгожданный ремонт получили и местные школы. Дома культуры ожили, а библиотеки в отреставрированных помещениях каждый месяц пополняются новыми книжками. К тому же молодежь отрывают от компьютеров и вовсе архаичным досугом – работает кукольный театр.

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Чудом посреди села выглядит Центр предоставления административных услуг. Как рассказывает директор ЦНАПа, здесь решаются местные вопросы недвижимости, происходить регистрация бизнеса, а также места проживания, рождения и т.д. Есть и нотариальные услуги, и возможность решить земельные вопросы. Раньше за всем этим нужно было обращаться в районный центр.

И все это – в еще недавно депрессивном селе. Что же изменилось? Вместо того, чтобы отправлять деньги в Киев и потом выпрашивать их обратно на решение собственных проблем, громада оставляет средства себе и распоряжается ими, как считает нужным.

Но такая система работает не везде. Пока киптовская громада наводила порядок в своем хозяйстве, в Макаровском районе Киевской области думали и сомневались. А уже на носу – осенью-2020 – местные выборы.

"На местные выборы Украина должна выйти уже в полностью реформированном административно-территориальном устройстве. Поэтому сейчас надо завершить формирование территорий громад. И здесь проблема в том, что еще не обо всем договорились", – рассказывает директор по развитию всеукраинской ассоциации громад Игорь Абрамьюк.

Так как объединяются украинцы? Рассмотрим на примере проекте "Березовская ОТГ". Это образование должно было состоять из трех сельсоветов в нескольких километрах от Киева. Местный депутат Александр Довгаль расписывает невероятный финансовый потенциал проекта. Ведь соседство со столицей – это огромные средства за аренду земли. А поскольку все сельсоветы еще и стоят на международной трассе, есть и логистическая ценность. Кроме того, озолотить такую ОТГ могли бы автозаправочные станции.

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Создание такой громады уже было одобрено, название появилось на карте проекта изменений в перспективный план формирования территорий громад. Львиная часть всех поступлений в Макаровском районе формируется именно в этих трех сельсоветах. А вообще в районе их 72. Что же помешало организоваться?

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"Есть подозрение, что районное руководство не хочет отдавать власть самоуправлению и обществу. А хочет сохранить свое господствующее положение в районе практически всех централизовав, а не децентрализовав", – говорит эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай.

Вне камер нам намекают, что кто-то очень влиятельный не дает создать маленькую независимую ячейку.

"Политику удобнее иметь дело, условно говоря, с руководителем одной большой общины, чем с четырьмя руководителями небольших общин", – считает Абрамьюк.

Так это или не так, мы, конечно, утверждать не можем. Но странно, что процесс начат почти восемь лет назад и до сих пор люди не смогли договориться. Теперь же, когда на осенних выборах должны выбирать руководство общин, всех обязывают быть объединенными. Но на этот раз уже под лозунгом "Один район – одна община". На неделе Кабмин утвердил перечень ОТГ – и Березовской там нет. Есть Макаровская. Но как тогда изменится дистанция между центром и людьми?

"Мы выступаем за то, чтобы это было несколько общин. Потому Макаровская ОТГ будет слишком большая по размерам. Это более тысячи квадратных километров и более пятидесяти населенных пунктов. Это не соответствует идеологии реформы. Потому что идеология реформы – это приблизить услуги к людям", – говорит Абрамьюк.

На изменения теперь не рассчитывают и в селах проекта "Березовская ОТГ. Местная депутат не скрывает разочарования.

"Проблема маленьких сел – она как была в Советском Союзе, собственно, так никуда и не делась. Здесь ситуация пиковая. По сути, село находится в двадцати километрах от Киева. До нас сейчас не доходит очередь, а тогда вообще не дойдет", – говорит Людмила Годятская.

"Один из сельсоветов, который изначально должна был входить в Березовскую громаду по каким-то причинам в момент передумало. Поэтому окончательное решение не приняли", – говорит замглавы Киевской ОГА Евгений Калинин.

Человек, который отказался подписывать окончательное соглашение тоже рассказывает о своей позиции.

"Самая главная проблема стала – где будет центр? У меня возникает вопрос, почему Копылов будет давать громаде 17 млн гривен, а центр будет в Березовке?" – говорит и.о. главы Копыловского сельсовета Владимир Крижевский.

"Для большинства был шок. Вот эта позиция", – комментируется депутат Копыловского сельсовета Людмила Годятская.

Влиял кто-то на мнение господина Крижевского, или это действительно взвешенное решение – в любом случае теперь все доходы общины должны распределяться не между десятком сел, как предлагал проект Березовской ОТГ, а между четырьмя десятками. К тому же, по утверждению других участников процесса, были еще более весомые факторы.

"Работники департамента градостроительства в частной беседе мне объяснили, что к ним обратились влиятельные лица и попросили исключить Березовскую ОТГ из проекта перспективного плана. Что они и сделали", – говорит глава Колонщинского сельсовета Юлия Пелешок.

Похоже, борьба за ОТГ только начинается.

Напомним, 27 мая в рамках децентрализации в Украине Кабмин утвердил последние три перспективных плана – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.

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