Возврат товаров в Украине: как не остаться без денег и покупки

Эксперты рассказали о важной детали, которую следует учитывать

Возврат товаров в Украине: как не остаться без денег и покупки 2019-04-08T15:38:00+03:00 Экономика Эксперты рассказали о важной детали, которую следует учитывать

При возврате покупок украинцам следует требовать документ, которые подтверждает такую операцию – иначе есть риск остаться и без денег, и без покупки. "Сегодня" узнавали об особенностях возврата товаров, на который у покупателей есть две недели. К слову, вернуть товар можно даже в магазин конфиската.

Прошлой осенью Арина Рогова купила в магазине туфли. Но уже дома поняла, что хочет вернуть обувь.

"Оформила все бумаги на возврат. Мне сказали, что вернут деньги на карту. Прошла неделя, две, три – мне никто деньги не возвращал. Я обратилась снова в этот магазин, мне сказали: нужно еще подождать. Прошло еще два месяца – ни денег, ни туфлей", – вспоминает Арина.

Проблема в том, что в обмен на обувь покупательница должна была потребовать документального подтверждения операции, советуют защитники прав потребителей.

"Должен быть чек о намерениях возврата денег. Даже если вы рассчитывались с помощью терминала, в нем проводится операция "возврат денег" – и сразу будет чек. Если чека не даль – это просто обман", – рассказывает заместитель исполнительного директора общественной организации союза потребителей Украины Михаил Шарко.

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Впрочем, даже без указанного чека представители магазина, где Арина покупала туфли, заверили нас, что готовы мирно уладить конфликт.

"Пусть девушка напишет на адрес генеральной дирекции магазина – на сайте все есть. Попробуем разобраться в этом недоразумении", – говорит представительница магазина Лариса Бамбушкар.

Если же в магащине отказываются оформить возврат покупки и отдать деньги за нее в течение отведенных законом 14 дней – это уже нарушение закона, предупреждает эксперт.

"Можно спокойно вызывать полицию, чтобы она разбиралась. Потому что нарушаются права потребителя. Деньги вам должны вернуть", – объясняет Шарко.

Не помешает также обратиться в Госпродпотребслужбу. Контакты местных отделений этой организации можно найти в уголке потребителя.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о ситуациях, когда возврат товаров отказываются делать в интернет-магазинах. Специалисты советуют: если покупаете что-то в сети, не спешите переводить деньги. Лучше оформите постоплату, которую внесете только после того, как осмотрите товар.

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