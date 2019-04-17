Вредная еда против здоровой: как дешевле питаться в Украине

"Сегодня" вместе со специалистами провели эксперимент





Точки зрения, что полезные продукты – это дорого, придерживаются многие украинцы. Но диетологи уверяют, что это миф. Корреспондент "Сегодня" Артем Бибик вместе со специалистами составил меню и подсчитал, что дороже – вредная или здоровая пища.

Жительница Киева Ольга Герасимова уже два года придерживается здорового питания: ест овощи, фрукты, не употребляет жирных продуктов. Обычное для нее блюдо – филе курицы и спаржа со шпинатом. Больше всего Ольга боялась, что такое меню ударит по карману. Оказалось, страхи были лишними.

"Я подсчитала, что если питаться дома и покупать такие продукты в магазине, то это выгоднее, чем есть, скажем, гамбургеры", – говорит Ольга.

А вот в корзинке Александры в супермаркете овощи, молоко, булочка, сосиски и круассаны. За эти продукты девушка заплатила 500 гривен. Диетолог Евгения Крылова уверяет: меню из полезных продуктов будет стоить меньше.

"Булочки, пирожные, шоколад, сладкая газировка, соки стоят дороже, чем правильное питание", – уверена специалистка.

"Сегодня" решили проверить, так ли это на самом деле и отправились в магазин вместе со специалистом. Отделы кондитерских изделий, кулинарии и соленой рыбы диетолог пропускает. Берет бездрожжевой хлеб, авокадо, чеснок, лук, свеклу, бананы, яблоки, 300 граммов индюшиного филе, йогурт без добавок, кефир, яйца и кашу.

За этот набор продуктов платим 300 гривен. Это в полтора раза меньше, чем выложила Александра.

Диетолог советует заменить сосиски и колбасы свежим мясом, вместо сока сварить компот, а от молока вообще отказаться. Уверяет, что это не только сохранит здоровье, но и поможет сэкономить. А чтобы разнообразить рацион, можно поискать украинские аналоги так называемого суперфуда.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, что положить на тарелку, чтобы избежать стресса.

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