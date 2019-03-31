Правильное питание: что положить на тарелку, чтобы избежать стресса

Не сладости, а полезная и легкая пища – поможет побороть угнетенное состояние

Правильное питание: что положить на тарелку, чтобы избежать стресса 2019-03-31T06:31:17+03:00 Украина Не сладости, а полезная и легкая пища - поможет побороть угнетенное состояние

Бананы, яблоки, перец, морковь, шоколад. Чувствуете себя подавленным – проверьте, присутствуют ли эти продукты в вашем рационе. Ведь одна из причин стресса – несбалансированное питание – утверждают эксперты.

Не сладости, а полезная и легкая пища – поможет побороть угнетенное состояние - говорит диетолог Марина Балас.

К антистрессовому меню советует добавить зелень, фрукты: яблоки, клубнику, банан, цитрусовые. Овощи: сельдерей, шпинат и брокколи. Полезные жиры, которые содержатся, в частности, в рыбе и орехах. А пирожные можно заменить полезными сладостями или горьким шоколадом.

Чаще всего – говорит эксперт – стресс провоцирует авитаминоз.

"Анемия, недостаточность гемоглобина может приводить к депрессивному состоянию, бессоннице, головокружению.

Если причиной являются витамины, то назначается комплекс витаминов", – говорит диетолог.

Если же депрессивное состояние затянулось надолго – не стесняйтесь обратиться к психологу.

"Если мы говорим о каких-то более тяжелых стрессовых расстройствах – это на западе называют "дистресс" – это длительное, продолжительное негативное событие или ситуация – тогда сами продукты питания не помогут решить эту проблему", – говорит эксперт.

А вот если постоянно хочется сладкого – это признак того, что человек действительно в стрессе.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем добавлять в морковный сок растительное масло. Сайт "Сегодня" также писал, почему полезно пить на ночь "лунное молоко", а также разбирался, можно ли есть после шести вечера.

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