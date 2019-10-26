Временная передышка: экономист рассказал, кому поможет новый закон о банкротстве

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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21 октября вступил в силу новый Кодекс о процедуре банкротства, который был принят еще минувшей осенью. В этом кодексе впервые выписана процедура банкротства для физических лиц (раньше банкротами могли стать только юрлица).

По мнению экспертов, статус банкрота может стать выходом из сложной ситуации для тех, кто действительно не имеет ни доходов, ни имущества, чтобы рассчитаться с долгами.

"Конечно, если люди вообще не имеют имущества, но у них есть огромные долги, для них банкротство может стать выходом. Но не для всех должников это лучший вариант. У кого-то квартира большей площади, чем указано в Кодексе, кто-то не захочет реализовывать свое имущество", – перечисляет управляющий партнер юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Однако не статус, а сама процедура банкротства может принести пользу и другим должникам. Например, тем, кто не может договориться с кредитором о приемлемой схеме реструктуризации долгов. Или тем, у кого суммы штрафов и пени превышают размер самого долга. Ведь в Кодексе указано, что в качестве претензий кредиторов начисленные штрафные санкции не принимаются.

Наконец, процесс банкротства может стать просто спасительной передышкой для должников. Поскольку сразу после начала процедуры банкротства вводится мораторий на удовлетворение всех требований кредиторов на 4 месяца (120 дней).

"Раньше человек, который не мог уплатить по долгам – например, потерял работу, проблемы с семьей – попадал в пресс в виде штрафов, пени и т. д., и этот пресс еще больше его запутывал в паутине долгов, так что человек не мог из нее выбраться. А процедура банкротства дает временную передышку, во время которой прекращается начисление пени и штрафов. Вся задолженность замораживается на дату объявления банкротства. За это время человек может устроиться на работу, подписать с кредиторами мировое соглашение, другими способами решить проблему. То есть банкротство – это такой инструмент, который не решает проблему, а дает возможность отсрочки, передышки. Если же человек не договаривается с кредиторами и не решает за это время свои проблемы, тогда уже ликвидатор описывает и реализует имущество должника и за счет этого погашает долги физического лица. И в этом случае законодательный механизм банкротства позволяет подвести черту под долгами. Потому что сейчас есть люди, которые обречены буквально последнее отдавать", – объясняет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Новый закон: кому выгодно стать банкротом".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что арестованное имущество должников теперь будут продавать на открытых интернет-площадках.

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