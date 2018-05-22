Всемирный банк признал эффективность реформ – НБУ

Во Всемирном банке отметили высокую эффективность украинских реформ в финансовом секторе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook в понедельник, 21 мая. Согласно сообщению, представители Всемирного банка и управленцы НБУ обсудили дальнейшие шаги Национального банка и Министерства финансов касательно развития банковской системы Украины.

"В рамках турне по Восточной Европе в Украину приехали 10 исполнительных директоров Всемирного банка. В рамках своего визита они провели серию встреч с украинскими чиновниками для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, осуществленных в финансовом секторе", – сказано в сообщении НБУ.

Стороны затронули вопрос о решении проблем неработающих активов, а также сокращение высокой доли государственных банков в банковской системе Украины.

Представители НБУ подчеркнули необходимость дальнейших законодательных изменений. Речь идет о принятие Верховной Радой законов о возобновлении кредитования, об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, а также о регистрации и последующее одобрение уже разработанного законопроекта о компании по управлению активами.

Ранее представители Кабинета министров провели переговоры с делегацией группы Всемирного банка (ВБ), которая отметила экономический успех Украины.

А также Всемирный банк жестко раскритиковал земельный мораторий в Украине.