Всемирный банк признал эффективность реформ – НБУ

Сегодня, 00:23

Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, осуществленных в финансовом секторе

фото AFP
фото AFP

Во Всемирном банке отметили высокую эффективность украинских реформ в финансовом секторе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook в понедельник, 21 мая.  Согласно сообщению, представители Всемирного банка и управленцы НБУ обсудили дальнейшие шаги Национального банка и Министерства финансов касательно развития банковской системы Украины.

"В рамках турне по Восточной Европе в Украину приехали 10 исполнительных директоров Всемирного банка. В рамках своего визита они провели серию встреч с украинскими чиновниками для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, осуществленных в финансовом секторе", – сказано в сообщении НБУ.

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Стороны затронули вопрос о решении проблем неработающих активов, а также сокращение высокой доли государственных банков в банковской системе Украины.

Представители НБУ подчеркнули необходимость дальнейших законодательных изменений. Речь идет о принятие Верховной Радой законов о возобновлении кредитования, об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, а также о регистрации и последующее одобрение уже разработанного законопроекта о компании по управлению активами.

Ранее представители Кабинета министров провели переговоры с делегацией группы Всемирного банка (ВБ), которая отметила экономический успех Украины.

А также Всемирный банк жестко раскритиковал земельный мораторий в Украине.
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"Сегодня"

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