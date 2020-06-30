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Всемирный банк сменил директора по Украине

30 июня, 11:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новым региональным директором стал гражданин Индии

Всемирный банк (ВБ), который выдаст Украине 350 млн долларов кредита, назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Как сообщили в ВБ, должность занял гражданин Индии Аруп Банерджи.

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Теперь он возглавляет согласование кредитов для Украины, Беларуси и Молдовы и определяет будущие направления программ.

"Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине", – говорится в сообщении.

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До назначения на эту должность Банерджи был региональным директором ВБ по странам Европейского Союза. В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем Департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

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Напомним, с 2016 года должность регионального директора ВБ по Украине, Беларуси и Молдове занимала Сату Кахконен. В феврале 2020 года она была назначена на должность главы представительства Всемирного банка в Индонезии и Тимор-Лешти.

Ранее Совет директоров Всемирного банка выделил Украине 150 млн долларов на карантинные выплаты. Часть суммы направили также на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса.

А о том, как программа Международного валютного фонда (МВФ) влияет на сотрудничество Украины со Всемирным банком, ранее рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль:

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назначения Украина Всемирный банк должность Аруп Банерджи

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