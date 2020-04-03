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Всемирный банк выдал Украине замечания по рынку земли

3 апреля, 16:07

Ксения Капустинская

Аналитики считают, что нашей стране предстоит еще много работы

Всемирный банк (ВБ) поприветствовал принятие закона о рынке земли. При этом в банке отметили, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов. <...> Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность", – заявили в ВБ.

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Речь идет о законах, которые:

  • обеспечат свободный доступ к кадастровым данным;
  • усилят управления земельными ресурсами;
  • ускорят процедуры передачи земли;
  • урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель;
  • откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытия доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", – указал ВБ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

При этом, как заявил президент Владимир Зеленский, Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земля Всемирный банк земельная реформа рынок земли

Источник: Интерфакс-Украина

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