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  1. Новости политики

Закон о рынке земли принят: как голосовали депутаты

31 марта, 04:43

Елена Вус

Законопроект о рынке земли поддержали 259 народных депутатов

В ночь на вторник, 31 марта, депутаты Верховной Рады приняли закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Как свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10) во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

"Против" были 24 парламентария, "воздержались" – 3, "не голосовали" – 29. Всего были зарегистрированы 315 нардепов.

Фракция политической партии "Слуга народа" (количество депутатов 248): за – 206; против – 2; воздержались – 2, не голосовали – 3; отсутствуют – 35.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (количество депутатов 44): за – 0; против – 2; воздержались – 0; не голосовали – 23; отсутствуют – 19.

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Фракция политической партии "Европейская солидарность" (количество депутатов 27): за – 23; против-1; воздержались – 0; не голосовали – 0; отсутствуют – 3.

Фракция политической партии ВО "Батькивщина" (количество депутатов 24): за – 0; против – 12; воздержались – 0; не голосовали – 0; отсутствуют – 12.

Депутатская группа "За будущее" (количество депутатов 22): за – 0; против – 2; воздержались – 1; не голосовали – 1; отсутствуют – 18.

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Внефракционные количество депутатов 21): за – 5; против – 4; воздержалось – 0; не голосовали: 2; отсутствуют – 10.

Фракция политической партии "Голос" (количество депутатов 20): за – 13; против – 0; воздержались – 0; не голосовали – 0; отсутствуют – 7.

Депутатская группа "Доверие" (количество депутатов 17): за – 12; против – 1; воздержались – 0; не голосовали – 0; отсутствуют – 4.

Как сообщалось, Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование.

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Верховная Рада голосование рынок земли

Источник: УНИАН

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