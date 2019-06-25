Вторая по величине в Украине ветряная электростанция на завершающем этапе строительства

В 2020-м году Украина должна достичь 11% возобновляемых источников в энергетическом балансе

Деньги – в ветер. Вторая по величине в Украине ветряная электростанция вышла на завершающий этап строительства. Энергетики сооружают ее в Запорожской области. Новости "Сегодня" выяснили: компания ДТЭК привлекла еще 90 млн евро иностранных инвестиций в этот проект. Турбины станции будут питать украинские города "зелеными" киловаттами. Когда же Украина вполне сможет перейти на энергию из возобновляемых источников.

Длина лопасти ветряной мельницы – как четыре городских автобуса. На первой очереди Приморской ВЭС компании ДТЭК ВИЭ уже имеется 26 агрегатов и еще столько же установят в ближайшее время на второй. Они будут производить энергию, которой хватит для 350 тысяч квартир. Для строительства второй очереди ветропарка под гарантии экспортно-кредитных агентств Германии и Испании деньги дали три немецких банка.

"Возобновляемые источники энергии – это одна из важнейших отраслей для инвестиций в Украине. Рад отметить, что в прошлом году почти 50 процентов всех инвестиций в Украину, в отрасль альтернативной энергетики, были сделаны именно компанией ДТЭК ВИЭ", – говорит генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

Благодаря инвестициям в Украину, станет еще больше экологически чистой отечественной электроэнергии, а местные общины получат новые рабочие места и налоги. ДТЭК – надежный партнер для международных инвесторов и партнеров, говорят в компании. Вторая очередь Приморской ВЭС – это уже четвертый проект, на который энергетики привлекли кредиты из-за рубежа. ВЭС начнет работу уже осенью этого года.

"Основные работы начального этапа завершены. Следующий шаг – установка оборудования", – продолжает Филипп Лекебуш.

Массовая "зеленая" энергетика в Украине – уже не фантастика, уверяют эксперты Госэнергоэффективности. Дания инвестирует в "зеленую" энергетику и сейчас производит больше "зеленых" киловатт, чем использует. Украина тоже так сможет.

"В 2015-м году за весь год было введено только 32 мегаватта электрической мощности, которая работает по "зеленому" тарифу, которая производит чистую электрическую энергию. За первый квартал 2019-го было введено почти 900 мегаватт!" – рассказывает директор департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

По информации Госэнергоэффективности, за пять лет в Украине стало вдвое больше станций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Благодаря инвестициям, Украина повышает энергонезависимость и имеет шанс выполнить международные обязательства по производству "зеленой" энергии.

"В 2020-м году мы должны достичь 11% возобновляемых источников в энергетическом балансе и в 2035-м году – 25%", – говорит Юрий Шафаренко.

Такие успешные проекты, как Приморская ВЭС, это визитная карточка Украины для инвесторов. И это позволяет привлечь больше средств для развития энергетики и местных общин.

Напомним, ранее сооьбщалось, что ДТЭК ВИЭ привлек 90 млн евро иностранных кредитов для строительства II очереди Приморской ВЭС . Кредит предоставлен консорциумом трех немецких банков – KFW IPEX-Bank, ODDO BHF Aktiengesellschaft во главе с Bayerische Landesbank, под гарантии экспортно-кредитных агентств Euler Hermes и CESCE. Срок кредитования – 10 лет после ввода ветроэлектростанции в эксплуатацию.

Также сообщалось, что в феврале 2019-го в Запорожской области запустили первые ветряные турбины Приморской ВЭС .

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