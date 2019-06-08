Введение рынка электроэнергии должно жестко контролироваться – экс-министр

У Кабмина есть все полномочия, чтобы урегулировать возникшие проблемные вопросы, говорит Иван Плачков

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Технические разночтения между Кабмином и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по поводу механизма публичных спецобязательств не должны стать поводом для срыва запуска нового рынка электроэнергии 1 июля . Для этого правительство должно взять под жесткий контроль и координацию реформу рынка.

Об этом сказал бывший министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщают Українські новини.

"Я считаю, что правительство еще раз на уровне премьера должно провести организационное, может, не одно совещание, потому что это очень важная реформа для страны. Ее надо внедрять. Потому что мы понимаем, что не будет уже проголосован закон о переносе внедрения этого рынка. Поэтому сейчас надо сосредотачиваться и урегулировать эти вопросы", – прокомментировал Плачков замечания НКРЭКУ относительно механизма ПСО в новом рынке электроэнергии.

Позитивный результат возможен в том случае, если консультации между Кабмином и регулятором будут проходить в оперативном режиме.

"У него (Кабмина) есть все полномочия для того, чтобы урегулировать эти возникшие проблемные вопросы. Поэтому надо с завтрашнего дня, не ожидая понедельника, проводить по два раза в день организационную, координирующую работу правительству по внедрению реформы рынка электроэнергетики", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 5 июня на заседании Кабмина были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Напомним, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП Энергорынок – ликвидируется.

Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Запуск нового рынка электрической энергии является частью международных обязательств Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского Союза.

Ранее новости "Сегодня" писали, почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля .

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