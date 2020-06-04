ВВП Украины в апреле сократился на 5%: как сказался карантин на экономике

Больше всего от снижения цен и спроса пострадали секторы, ориентированные на экспорт

Украинская экономика, как и экономика других стран, пострадала от пандемии коронавируса – сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года составит 5%. Таким прогнозом поделилось Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", – сказано в обзоре на сайте министерства.

Промышленный спад за четыре месяца этого года достиг 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали секторы, ориентированные на экспорт, и секторы инвестиционного сегмента:

в машиностроении спад составил – минус 19,7%;

в металлургии – минус 15,4%;

в текстильной промышленности – минус 13,6%;

химической промышленности – минус 13%.

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В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении (во всех подвидах) продолжили стремительное сокращение – на 35,6% из-за снижения инвестактивности и давлении со стороны импорта, нестабильных внутренних заказов.

В январе-апреле 2020 года произошло падение объемов внутренней торговли на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года).

"Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка", – поясняют эксперты министерства.

Объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца.

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"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май валовая продукция с/х формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", – поясняют в обзоре.

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При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве зафиксировано за счет адаптации отрасли к новым условиями – возобновилось наращивание объемов выращивания животных и птицы.

При этом отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор – снижение внешнего спроса из-за карантина в странах – торговых партнерах Украины.

Снижение показателей в строительстве в январе – апреле 2020 года достигло 8,7% по сравнению с 5,5% в январе-марте 2020 года и более чем на треть в (31,8%) по равнению с аналогичным периодом 2019 года.

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"Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилищное строительство", – пояснили в Минэкономики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинский бизнес, который постепенно восстанавливает работу после смягчения карантина, улучшил деловые ожидания.

Кстати, не все украинские предприятия в апреле простаивали в карантине. Так, морские порты, которые завершили прошлый год с рекордными показателями, в январе-марте 2020 года перевалили более 41 млн тонн грузов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А за четыре месяца 2020 года портовые операторы переработали 55 млн тонн грузов, что на 6,1 млн тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же программа Международного валютного фонда, первый транш от которого поступит, как ожидается, в июне, разблокирует для Украины другие источники финансирования, которые "разогреют" экономику.

А о том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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