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Как коронавирус повлиял на экономики развитых стран

26 мая, 15:39

Виктория Подолянец

Экономики многих стран уже продемонстрировали, что подвержены влиянию пандемии

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, уже сказался на экономическом положении ряда стран. Так, в первом квартале 2020 года показатели ВВП нескольких стран снизились на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Такими данными поделились в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР проанализировали ситуацию в нескольких развитых странах и пришли к выводу, что более всего пострадал ВВП Франции и Италии, где меры были наиболее строгими и были реализованы раньше (на -5,8% и -4,7% соответственно, по сравнению с -0,1% и -0,3% в предыдущем квартале).

Помимо этого, ВВП значительно снизился в Канаде, Германии и Великобритании (на -2,6%, -2,2% и -2,0% соответственно, по сравнению с -0,1%, минус -0,1% и 0,0% в предыдущем квартале).

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США удалось избегнуть существенного падения ВВП, несмотря на то, что многие штаты в конце марта ввели карантин. Показатель ВВП уменьшился лишь 1,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем квартале.

В Японии, где карантин был менее строгими, ВВП сократился на -0,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с -1,9% в предыдущем квартале.

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В зоне евро и в Европейском союзе ВВП сократился на -3,8% и -3,3% соответственно, по сравнению с ростом на 0,1% и 0,2% в предыдущем квартале.

При этом, в ОЭСР признали, что экономический кризис в развитых странах достиг максимума с 2009 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что экономика Украины, которая изменилась за два месяца карантина, может сократиться на 7% в 2020 году в результате воздействия на экономику внешних и внутренних шоков.

Напомним, Европейская комиссия разработала план восстановления экономики еврозоны объемом свыше 1 триллиона евро.

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Правительство планирует обновить Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

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ВВП экономический кризис рецессия

Источник: Сегодня

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