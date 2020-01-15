Возраст выхода женщин на пенсию все еще зависит от даты рождения

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Право на пенсию по возрасту имеют украинцы, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж. При этом пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты рождения, напомнила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

"В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет", - сообщается на официальной странице ПФУ в Facebook.

Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими 60 лет в 2021 году.

В тренде Выход на пенсию в 2020 году: Пенсионный фонд объяснил требования для женщин

Читайте также: Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году

"Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту сможет быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа. Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год – до 35 лет в 2028 году. Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста", – добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, с 1 декабря 2019 в Украине вырос минимальный размер пенсий. В следующий раз правительство планирует пересматривать пенсии в апреле 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама