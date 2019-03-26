Выплата пенсий в Украине: где возьмут деньги

По словам Ревы, часть средств поступит в виде дотации из госбюджета

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Выплата пенсий в Украине: где возьмут деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d2/14e/5c99d214e55a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d2/14e/5c99d214e55a6.jpg 2019-03-26T18:13:00+02:00 Экономика По словам Ревы, часть средств поступит в виде дотации из госбюджета

Пенсионный фонд Украины (ПФ) в 2019 году закроет нужды в средствах для выплаты пенсий на 58% за счет собственных поступлений, а оставшаяся сумма будет выделена в виде дотации из госбюджета.

Об этом 26 марта заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"На этот год дотация из государственного бюджета составляет 167 млрд гривен, она выросла за три года на 22 млрд гривен, а собственные поступления Пенсионного фонда – 230 млрд гривен", – сказал он.

По его словам, повышение пенсий выплачивается за счет роста собственных поступлений ПФ.

Рева также добавил, что в 2016 году собственные поступления Фонда составляли 112 млрд гривен, а дотация из госбюджета – 145 млрд гривен.

Ранее глава Минсоцполитики сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен).

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.

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