Выплаты пособий по больничным и родам вырастут: подробности

Доходы Фонда соцстрахования, который более 60% доходов направляет на соцвыплаты, в 2020 году увеличатся

/ Фото: Сегодня

В 2020 году на выплату пособий направят 29,23 млрд грн, но незаконно полученные деньги придется вернуть.

Фонд соцстрахования Украины (ФССУ) утвердил бюджет на 2020 год, согласно которому доходы фонда в 2020 году с учетом остатка средств на начало года определены в сумме 29,23 млрд грн, что на 3,56 млрд грн больше, чем в текущем году.

Общие расходы фонда прогнозно превысят расходы в 2019 году на 3,55 млрд грн и составят 29,2 млрд грн.

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Из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги предусмотрено 17,32 млрд грн или 60,3% всех расходов.

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На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей фонд направит 9,78 млрд грн (34%), на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн (2%) на административно-хозяйственные расходы – 1,43 млрд грн (5%).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Фонд социального страхования Украины с начала декабря профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Так, из них на выплату больничных – 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам – 241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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