Украина насчитала "Газпрому" 100 миллионов долларов пени

Сегодня, 15:16

В "Нафтогазе" уверены, что российской стороне было выгоднее погасить долг сразу

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Сумма штрафных санкций за невыполнение "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины оценивается уже в 100 миллионов долларов. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью "5 каналу".

"Уже примерно 100 млн долларов набежало штрафных санкций, или же процентов", – отметил он.

Витренко также добавил, что если оценивать еще с расходами судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов, которые "Газпром" будет вынужден дополнительно заплатить к долгу в 2,5 миллиарда долларов.

"Если бы они выполнили это решение, например, в марте, то заплатили бы только два с половиной миллиарда", – отметил Витренко.

Ранее в "Нафтогазе" прогнозировали, что Украина может получить от "Газпрома" еще 12 млрд долларов - за обесценивание украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае отказа России от транзита газа через Украину после 2019 года. 

"Нафтогаз" 6 июля подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.
газ, Газпром, Нафтогаз, долг, пеня, Стокгольмский арбитраж

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