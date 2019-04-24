Взыскание долгов по алиментам в Украине: появились новые данные

Петренко подвел итоги инициативы "Чужих детей не бывает"

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С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов в Украине взыскали 6,1 млрд грн. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в комментарии телеканалу "Украина".

По его словам, только с начала 2019 года эта сумма достигла 1,5 млрд грн.

"К примеру, если в 2017 году было взыскано 2,4 млрд грн алиментов, то за прошлый год, когда мы начали кампанию "Чужих детей не бывает" и приняли меры стимулирования недобросовестных отцов, удалось взыскать почти вдвое больше – 4,6 млрд грн", – заявил он.

Петренко добавил, что наиболее действенные меры воздействия на должников – ограничение в выезде за границу, управлении транспортными средствами, пользовании оружием и охоте, а также общественные работы.

Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Журналисты "Сегодня" выяснили, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2019 года государственные исполнители Минюста взыскали 1,2 млрд грн долгов с неплательщиков алиментов.

В этом году Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу:

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