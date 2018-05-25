WebMoney исключили из реестра платежных систем Украины

Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной электронной платежной системы WebMoney.UA. Об этом в пятницу, 25 мая, говорится в сообщении Нацбанка.

Решение принято в связи с применением персональных санкций к WebMoney.UAсогласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также Нацбанк отменил регистрации участников внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.

Ранее в компании WebMoney, которая попала под санкции в Украине, заявили о блокировании средств на счетах пользователей.

2 мая СНБО Украины ввело в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Напомним, также под действие санкций также попали российские телеканалы и радио. Помимо этого, украинским компаниями запретили пользоваться программным обеспечением "Московской биржи".